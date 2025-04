EarthDaily Agro: milho safrinha tem condição climática favorável no PR e em MS

São Paulo, 11 - Mato Grosso do Sul e Paraná mantêm cenários positivos, em relação ao clima, para o desenvolvimento do milho segunda safra, com previsão de chuvas acima da média, segundo levantamento da EarthDaily Agro. De acordo com a empresa especializada em monitoramento de áreas agrícolas via satélite, nos últimos dez dias a precipitação acumulada variou entre 40 mm e 80 mm em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Paraná, volume que representa entre 10% e 50% acima da média dos últimos 15 anos. Por outro lado, Goiás e Minas Gerais continuam com tempo seco, registrando volumes 50% abaixo do esperado para o período.As temperaturas mantiveram-se próximas à média histórica, com leve declínio tanto nos últimos 30 dias quanto nos últimos dez dias, não sendo registradas ondas de calor nas últimas semanas. Embora a seca tenha dificultado a recuperação da umidade do solo, as temperaturas mais amenas contribuíram para reduzir a evapotranspiração, ajudando a diminuir os efeitos da estiagem.Em Mato Grosso do Sul, o cenário é favorável. "O NDVI, que é um índice que mede o vigor da vegetação por meio de imagens de satélite, permanece elevado, registrando o maior valor dos últimos dez anos, o que indica boa condição das lavouras", informou a empresa em nota. Em Mato Grosso do Sul, o acumulado de chuvas nos primeiros dias de abril já superou os volumes registrados nos últimos três anos e também a média histórica de 30 anos. Paraná também apresenta boas condições nas lavouras de milho de segunda safra, com o NDVI mantendo-se em níveis elevados, apesar de uma leve piora recente no índice.Em Mato Grosso, há indícios de que a seca esteja afetando lavouras. "Essa mudança pode estar relacionada à baixa precipitação ou à interferência de cobertura de nuvens nas imagens. Desta forma, o monitoramento contínuo e detalhado será essencial nos próximos dias para confirmar a causa da oscilação", disse o analista de cultura da EarthDaily Agro, Felippe Reis, em nota.A empresa ressalta que, em relação ao ano de 2022, a seca em Mato Grosso não tem se mostrado tão severa em abril. Embora o acumulado desde fevereiro esteja abaixo do ideal, os volumes registrados nos primeiros oito dias de abril superam toda a precipitação de abril de 2022, reduzindo o risco de queda na produtividade.Para os próximos dias, as previsões indicam continuidade das chuvas nas próximas duas semanas em grande parte do País. O modelo europeu (ECMWF) projeta precipitação acima da média para o Centro-Oeste, Sudeste e parte do Nordeste, embora preveja baixos volumes para o Paraná. Já o modelo americano (GFS) indica chuvas acima da média para quase todo o território nacional, incluindo o Paraná. Quanto às temperaturas, tanto o ECMWF quanto o GFS apontam valores próximos à média, sem indicativos de entrada de frentes frias mais intensas no curto prazo.