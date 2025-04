Deficiência de ferro atinge mais mulheres; dá para repor só com comida?

Se isso não aconteceu com você, é bem provável que conheça alguém que passou pela situação: após exames, é detectado que o corpo está com deficiência de ferro.

Esse mineral é especialmente importante para o corpo, já que é essencial para a produção de hemoglobina presente nas células vermelhas do sangue, que as são responsáveis pelo transporte de oxigênio para as demais células do corpo, além de contribuir para a função neuronal, a síntese de neurotransmissores e mielinização do sistema nervoso, sendo de grande relevância para o crescimento e desenvolvimento adequados em momentos da vida como a infância, a adolescência e a gravidez.

"O ferro também tem participação no sistema imunológico, com evidências demonstrando que sua parece estar associada a defeitos leves a moderados na função de leucócitos e linfócitos", afirma Milena Miguita Paulino, endocrinologista credenciada Omint.

Esses problemas afetam ambos os sexos. No caso das mulheres, porém, algumas características tornam a deficiência de ferro mais comum. Uma delas é a menstruação, já que o fluxo menstrual resulta na perda de sangue e, consequentemente, em uma exigência maior do mineral pelo corpo. Caso a pessoa tenha um fluxo mais intenso, ela pode desenvolver a chamada anemia ferropriva.

Ainda no caso das mulheres, a gravidez e a lactação também são momentos nos quais há uma demanda maior de ferro, que pode acarretar em um quadro de deficiência.

Tanto a deficiência do mineral quanto a anemia ferropriva pode gerar efeitos que afetam o dia a dia da pessoa. "Os sintomas mais frequentes da deficiência de ferro incluem fadiga extrema, palidez, fraqueza, tontura, falta de ar e unhas quebradiças. Em casos mais graves, pode ocorrer queda de cabelo e dificuldade de concentração", explica Tatiane Teixeira Konishi, especialista em emagrecimento, nutrição comportamental e nutrição esportiva.

Reposição é sempre a melhor opção?

A boa notícia é que, em boa parte dos casos, ajustes na alimentação são suficientes para normalizar os níveis de ferro no organismo e eliminar os sintomas decorrentes da sua falta.

Há dois tipos desse mineral presentes nos alimentos. O ferro heme, também chamado de ferro orgânico, é encontrado em alimentos de origem animal, como carnes, especialmente a vermelha. Já o ferro não-heme, também conhecido por ferro inorgânico, é encontrado em alimentos de origem vegetal, como em folhas verdes-escuras, leguminosas e cereais integrais, e em alguns alimentos de origem animal, uma vez que animais consomem vegetais com esse nutriente.

Imagem: Getty Images

Além da origem, há outras diferenças entre os dois tipos. A mais relevante delas é a forma como o ferro é absorvido pelo intestino, que depende da forma do nutriente ingerida. Fontes alimentares de ferro heme têm uma biodisponibilidade —termo que se refere ao percentual de aproveitamento, pelo organismo, de uma substância— maior do que as fontes não-heme, já que ele também conta com o chamado anel porfírico, uma substância orgânica que o protege do ambiente externo.

A combinação de alimentos também tem influência nisso. "Outros componentes da alimentação podem afetar a absorção de ferro. O ácido ascórbico, também conhecido como vitamina C, aumenta a absorção de ferro não-heme presente em cereais, pães, frutas e vegetais", diz Paulino.

Também ajudam na absorção do mineral:

Fruto-oligossacarídeos, ou FOS, um tipo de fibra alimentar que pode ser encontrada em frutas, legumes e verduras;

Ácido málico, presente em frutas como maçã e pera;

Ácido tartárico, presente em uva, morango, romã, tamarindo, banana, abacate e frutas cítricas.

O contrário também ocorre. "Alguns alimentos podem diminuir a absorção do ferro quando consumidos com os que têm alta concentração do nutriente. Por exemplo, alimentos ricos em cálcio, como leite e derivados", aponta Andrea Bottoni, nutrólogo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

O cálcio, inclusive, é praticamente o único "ponto fraco" do ferro heme. Já no caso do ferro não-heme, a lista é um pouco mais extensa:

Fitatos, presentes em cascas de cereais e leguminosas e que pode ser reduzido com técnicas como o remolho;

Oxalatos, presente em vegetais e que pode ter o seu teor reduzido pelo cozimento;

Taninos e outros compostos fenólicos que se ligam ao ferro, presentes em bebidas como chás, café e vinhos tintos, além de alimentos como cacau e certos vegetais e especiarias;

Cálcio;

Zinco;

Cobre;

Proteína isolada de soja, cujo consumo excessivo pode inibir a absorção de ferro;

Fosfopeptídeos de caseína, que são proteínas presentes em ovos, leite e queijos;

Quadros de redução da acidez gástrica;

Estado inflamatório aumentado, decorrente de quadros como infecções, lesões, estresse crônico, doenças autoimunes, entre outros.

Isso, porém, não quer dizer que a pessoa tenha que cortar totalmente esses alimentos da dieta, mas a recomendação é que eles não sejam consumidos ao mesmo tempo que fontes de ferro.

Caso a pessoa tenha sintomas que possam sugerir uma deficiência de ferro, como os citados no início deste texto, é recomendado buscar atendimento médico para que sejam feitos exames que indiquem a necessidade ou não de reposição do nutriente.

"Isso vale especialmente quando o paciente apresenta fatores de risco para a deficiência de ferro, como ciclos menstruais intensos, outras formas de perda de sangue, como sangramentos digestivos, gravidez, alimentação pobre em ferro e diagnósticos prévios de condições que reduzem a absorção de nutrientes, como a doença celíaca, doenças inflamatórias intestinais, gastrite crônica, infecção por Helicobacter pylori e cirurgia bariátrica. O tratamento precoce de uma deficiência de ferro evita o desenvolvimento de anemia", conclui Konishi.