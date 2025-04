La Roche, Neutrogena e mais: testamos 4 cremes para olheiras e linhas finas

Você acorda, se olha no espelho e lá estão elas: as olheiras. Ou pior, aquelas bolsinhas teimosas que insistem em não ir embora. Se identificou? A gente também.

A pele ao redor dos olhos é até cinco vezes mais fina do que o restante do rosto —e, por isso, exige cuidados específicos. Em busca de soluções eficazes para esses perrengues, o Guia de Compras UOL selecionou e testou quatro produtos com diferentes ativos e propostas. Veja o que cada um entrega na prática:

O destaque da fórmula é o ácido hialurônico, ideal para reduzir linhas finas e aumentar a firmeza da região. A composição traz ainda vitamina B5, que ajuda a reparar a pele; e a já famosa água termal de La Roche-Posay, conhecida por suas propriedades calmantes.

O que eu gostei

Consistência. Considerei o produto com uma textura mais densa do que outros que já usei e, para mim, isso reforçou a sensação de hidratação.

Rendimento. Basta uma quantidade mínima do creme para dar conta da aplicação nos dois olhos, pois espalha bem.

Fórmula delicada. O Hyalu B5 da La Roche-Posay é hipoalergênico e apropriado para peles sensíveis.

Pontos de atenção

Preço. É o item para olhos mais caro que usei nos últimos tempos, mas acredito que o custo-benefício pode compensar —ainda mais, vale repetir, porque o produto rende muito.

Tempo de resultado. Principalmente por ter um valor maior, é comum querer notar mudanças logo após os primeiros dias. No entanto, cosméticos para a área dos olhos em geral exigem no mínimo duas semanas de uso para que os resultados comecem a se tornar evidentes.

O que mudou para mim

Usei o Hyalu B5 numa fase de extrema fadiga devido ao excesso de trabalho e percebi um leve preenchimento das linhas finas que ficaram mais evidentes no período. A região abaixo dos olhos também ficou mais lisinha e uniforme. Por fim, notei a área mais luminosa e revitalizada — até disfarçou o ar de cansaço e as olheiras.

É a versão para a área dos olhos de um dos hidratantes faciais mais queridos pelos fãs do skincare. Também possui ácido hialurônico, mas numa composição mais aquosa e suave que a versão para o rosto. Promete fortalecer a barreira de proteção natural da pele.

O que eu gostei

48 horas de hidratação. Prometeu e entregou: a região dos olhos fica mesmo bem nutrida e hidratada por muito tempo.

Textura. Mix de gel e creme, o Hydro Boost tem um toque único e bastante confortável em contato com a pele que produz a sensação de maciez imediata.

Pontos de atenção

Valor. Pode ser um fator de resistência e até desistência na hora da compra, pois há outras opções similares mais em conta.

Falta de FPS. Por ser um produto que promete agir por 48 horas, seria interessante contar com um fator de proteção solar, ainda que mínimo, na fórmula.

O que mudou para mim

Senti que o Hydro Boost formou uma espécie de "filme" na minha pele —como se fosse um primer, mas melhor. Por conta disso, nenhum corretivo ou base ficou marcado nas linhas finas. Com o produto, esses sinais se tornaram praticamente imperceptíveis.

Além disso, dos cosméticos para olhos que experimentei, o Hydro Boost é o que melhor entregou no quesito "redução de bolsas". Por ser o mais gostosinho de usar, pela textura e pelo deslize, na hora de aplicar é mais fácil massagear a região, o que certamente contribuiu para amenizar inchaços.

Além do famoso ácido hialurônico, ativo onipresente em muitos dermocosméticos, o Creme Reparador para Olhos da CeraVe traz na sua fórmula três ceramidas essenciais que ajudam a restaurar e manter a barreira de proteção natural da pele.

O que eu gostei

Tecnologia MVE: a CeraVe idealizou um creme que tem liberação prolongada de ativos hidratantes o dia todo, garantindo que a região fique permanentemente bem nutrida.

Absorção. A textura é levinha e seca bem rápido depois de entrar em contato com a pele.

Simplicidade. O Creme Reparador para Olhos da CeraVe não tem fragrância e é não comedogênico (ou seja, não entope os poros).

Ponto de atenção

Olheiras. Embora tenha percebido mais hidratação e sentido a pele mais lisinha e sedosa, não vi tanta diferença na aparência das olheiras.

O que mudou para mim

Prático, é um bom produto para se usar de manhã e à noite. De manhã, ajuda a reduzir as bolsinhas; aplicado antes de dormir, trata a pele durante o repouso. Além disso, não é gorduroso nem oleoso e fica imperceptível na pele, ou seja, é ideal para usar com maquiagem, pois não marca.

Com vitamina C e silício orgânico, tem ação antioxidante e promete renovação celular e clareamento da região os olhos. Também ajuda a prevenir linhas de expressão e aparecimento de rugas.

O que eu gostei

Fórmula preventiva. Além de atacar de frente olheiras e ruguinhas, a fórmula do sérum da Payot promete atuar combatendo a formação de radicais livres e ainda auxilia na preservação do colágeno da pele.

Aplicador roll-on. Refrescante ao entrar em contato com a pele, a pontinha roll-on do produto é uma maravilha para fazer massagem com movimentos circulares, aliviando o cansaço e o inchaço.

Pontos de atenção

Demora para secar. O produto fica bem molhado em contato com a pele e a secagem é um tanto lenta. Além disso, passar maquiagem por cima não é uma boa ideia, pois as texturas acabam de misturando e virando uma "melequinha". Optei por usar somente à noite, antes de dormir.

Desperdício. A ponteira roll-on é ótima, mas não dá para controlar com eficácia a quantidade de produto liberada.

O que mudou para mim

A aplicação com o roll-on é incrível para relaxar a área dos olhos e aliviar a tensão no fim do dia. Além da hidratação visível, o produto produz efeito lifting instantâneo. Linhas de expressão são suavizadas e o olhar ganha vida.

Resumo do teste

Hyalu B5, La Roche-Posay: muito bom, resultados visíveis, mas precinho salgado. Ideal para momentos de indulgência do tipo #memimei. Indicado para quem tem pele sensível.

Hydro Boost, Neutrogena: o melhor custo-benefício, na minha opinião. Gostoso de usar e efeitos perceptíveis em pouco tempo.

CeraVe: impacto positivo, bem parecido com o Hydra Boost, mas numa textura mais semelhante à de um hidratante convencional.

Sérum Payot: relaxante, indico para usar após um dia cheio de trabalho e antes de dormir.

