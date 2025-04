Recursos de IA da One UI 7 chegam a mais celulares da Samsung; veja a lista

A linha Galaxy S25, lançada no início do ano, inaugurou a One UI 7, interface da Samsung para tunar o Android dos celulares. Ela chegou com muita inteligência artificial, incluindo novos recursos como a Now Bar (que exibe atualizações de aplicativos sem precisar desbloquear o aparelho) e o eliminador de barulhos em áudios.

A boa notícia é que a One UI 7 acaba de ser disponibilizada para mais aparelhos, começando pelos Galaxy S24 e os dobráveis Z Fold6 e Z Flip6. Gradualmente, até o fim do mês, ela chegará a outros smartphones e tablets.

Modelos que recebem a One UI 7 em abril

ZFold 6 e ZFlip 6

S24, S24+, S24 Ultra e S24 FE

S23, S23+, S23 Ultra e S23 FE

Z Fold5 e Z Flip5

Galaxy Tab S10

Galaxy Tab S9

Entre maio e junho, o sistema deve chegar a aparelhos mais antigos. Basta aguardar e instalar quando estiver disponível.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Conheça os novos recursos

As funções fazem parte do Galaxy AI, pacote de inteligência artificial da empresa. Veja as principais novidades:

Removedor de barulhos em vídeos. Nosso favorito. Com ele, é possível remover ruídos indesejados em vídeos, como vento ou conversas de fundo. Seis tipos de sons são detectados (multidão, música, natureza, vento, ruído ambiente e vozes), e dá para aumentar, diminuir ou eliminar cada um separadamente. Assim é possível, por exemplo, baixar o volume de um chafariz e aumentar o da nossa voz. Uma ferramenta bem interessante para criadores de conteúdo que gravam cenas externas.

Saiba como usar o eliminador de áudio

Now Bar. Uma interface diferente na tela de bloqueio, que fica na parte de baixo em forma de pílulas empilhadas que mostram atualizações de aplicativos, como uma rota no mapa, um timer, dados de saúde e atividade física (Samsung Health), músicas ou o resultado de um jogo que você está acompanhando, sem precisar desbloquear o celular.

Edição generativa. O apagador de objetos foi aprimorado. O recurso para remover pessoas e objetos indesejados das suas fotos está mais eficiente, capaz até de tirar coisas da frente de um rosto ou trocar a posição de um braço de maneira realista.

Best Face. Seleciona a melhor expressão e ângulo do rosto das pessoas em uma sequência de fotos (para evitar caretas e olhos fechados, por exemplo). Funciona em imagens com o modo "Motion Photo" ativado, em grupos com até cinco pessoas.

Cortes de vídeos. Faz edições dos melhores momentos de um vídeo, no formato para redes sociais (reels).

Desenho Inteligente. O criador generativo de imagens foi renovado como um assistente de desenho. É possível enviar uma foto de base, dar prompts de texto ou fazer um esboço para criar o que quiser, em diferentes estilos.

AI Select. É como um print screen inteligente e com mais possibilidades. Dá, por exemplo, para pegar um trecho de um vídeo e transformar em um GIF.

Criador de figurinhas. Basta digitar no teclado a descrição da imagem que você quer, diretamente no aplicativo de mensagem, como WhatsApp ou Instagram, para ter um sticker personalizado.

Samsung Galaxy A26, A36 e A56 (da esquerda para a direita) Imagem: Marcella Duarte/UOL

Celulares intermediários

Os primeiros modelos intermediários a receber ferramentas do Galaxy AI foram os recém-lançados A26, A36 e A56. Eles chegaram com um pacote reduzido, que a empresa chama de "Inteligência Absurda", incluindo o apagador de objetos em fotos, a edição automática de trechos de vídeos e o Best Face.

Até então, esse tipo de recurso era exclusivo de smartphones avançados, como a linha S24, S25 e os dobráveis. Nos próximos meses, eles podem chegar também a intermediários mais antigos, como o A34 e o A35, dentro da UI 7.

