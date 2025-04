Comentarista da Globo não curte tomar banho; quantos dias dá pra ficar sem?

Comentarista de condomínios no SP1, telejornal da Globo em São Paulo, Marcio Rachkorsky postou um vídeo "sincerão", no Instagram, contando manias esquisitas de sua vida. Uma delas é o fato de o advogado não ser um grande fã, digamos, de tomar banho.

"Eu não gosto muito de tomar banho. Às vezes fico dois... Já fiquei três dias sem tomar banho. E não me incomodo que minha parceira fique sem tomar banho. Sou meio porquinho. Mas é gostoso. Eu acho uma delícia", confidenciou Marcio, na rede social.

Banhos tem função importante para a manutenção da nossa limpeza, mas não devem ser tomados nem demais, nem de menos. A gente explica abaixo um pouco mais sobre isso:

Quantos banhos por dia se recomenda?

Uma ducha diária já é o bastante para ficar limpo e não comprometer a pele. Muito mais do que isso, pode trazer problemas.

Nossa pele é recoberta por um manto lipídico. Essa gordurinha funciona como uma barreira que nos protege de forma bem natural. Mas, a proteção não é eterna e pode ser prejudicada pelo excesso de banho e pelo uso de produtos de má qualidade.



A capa de lipídios tem um pH ligeiramente ácido, em torno de 5,5. Esse é o número chave que impede a passagem de bactérias, vírus e ácaros. Por isso é tão importante usar produtos que não alterem sua acidez.

O excesso de banho pode levar à xerose cutânea, que nada mais é do que a pele excessivamente seca. Essa condição facilita doenças como a dermatite atópica e infecções como a pitiríase ou alergias.

Quanto banho é de menos?

Para quem não gosta tanto de banho, dá para ficar sem tomar banho por até quatro ou cinco dias sem comprometer a saúde.

Mas ficar muito tempo sem uma boa ducha pode levar a acúmulo de sebo na pele e grumos de bactérias que, por sua vez, podem desencadear doenças de pele. Isso sem falar dos odores de suor que vão se acumular... Então, é importante ao menos se limpar bem com outros métodos - como lenços umedecidos.

Banho muito quente, não

Um grande vilão para a pele é a água muito quente. Claro que um banho morno, à noite, antes de dormir, é até relaxante e não faz mal algum. Mas, por conta do frio do inverno, muita gente gosta daquela chuveirada com a água "pelando". E isso faz um mal danado.



O banho muito quente enfraquece as defesas da pele. A pele se resseca e isso pode causar microfissuras. Como a superfície da pele é ocupada por fungos e bactérias que, normalmente, convivem conosco sem problema algum, quando a barreira cutânea é quebrada, pode haver o desenvolvimento de doenças.

Existe jeito certo de tomar banho?

O sabonete deve ser esfregado nas mãos em vez de diretamente na pele.

O ideal é começar lavando as áreas de maior transpiração, como axilas, partes íntimas e pés, pois é onde o acúmulo de bactérias é maior e onde possui maior odor. Em seguida, passe para o restante do corpo.

Sobre esponjas esfoliantes, não é preciso esfregar vigorosamente, pois não é isso que vai limpar a pele. Passar a mão cheia de sabão pelo corpo já é o suficiente.

Fontes: médico sanitarista Rodolpho Telarolli Junior; dermatologista Betina Stefanello.

*Com informações de reportagem de 2017