Bactérias resistentes a antibióticos podem matar 39 milhões até 2050

Um estudo publicado em setembro de 2024 pelo periódico The Lancet fez um alerta preocupante: mais de 39 milhões de pessoas podem morrer até 2050 em todo o mundo por causa de infecções provocadas por bactérias que não respondem mais aos antibióticos.

A região mais afetada deve ser o sul da Ásia — com destaque para países como Índia, Paquistão e Bangladesh, que podem concentrar cerca de um terço dessas mortes.

Além disso, uma outra estimativa ainda mais ampla mostra que, mesmo quando a resistência aos antibióticos não for a causa direta da morte, ela poderá estar relacionada indiretamente a mais de 169 milhões de óbitos no mesmo período. Isso acontece porque, quando os antibióticos deixam de funcionar, até infecções simples podem se tornar difíceis de tratar e causar complicações graves.

O que os dados revelam

O estudo analisou dados de 204 países e territórios, observando como a resistência antimicrobiana (a capacidade de microrganismos como bactérias de se tornarem imunes aos medicamentos) tem evoluído desde 1990. Com isso, os cientistas conseguiram fazer projeções para os próximos 25 anos, alertando sobre um problema de saúde pública global que precisa ser enfrentado com urgência.

Situação entre 1990 e 2021:

Mais de 1 milhão de pessoas morriam por ano no mundo por causa de infecções resistentes a antibióticos;

Entre crianças com menos de 5 anos, houve um avanço positivo: o número de mortes caiu pela metade nesse período;

Entre idosos com mais de 70 anos, a situação piorou: as mortes aumentaram em mais de 80%.

Projeções até 2050 (se nada for feito):

O número de mortes diretamente causadas pela resistência a antibióticos pode chegar a 1,91 milhão por ano;

Já as mortes associadas (ou seja, em que a resistência contribuiu para o agravamento da situação) podem chegar a 8,22 milhões por ano;

Isso representa um aumento de 67,5% nas mortes diretas e 74,5% nas mortes associadas, em comparação com os dados de 2021.

Esses dados são do Projeto de Pesquisa Global sobre Resistência Antimicrobiana, e mostram o quanto o problema pode crescer se medidas sérias não forem tomadas.

Antibiótico não é "remedinho"

Imagem: iStock

Em 2019, a OMS colocou a resistência aos antibióticos entre as dez maiores ameaças à saúde pública do mundo. Naquele ano, mais pessoas morreram por infecções resistentes do que por Aids ou malária.

O novo estudo analisou:

22 tipos de bactérias perigosas;

84 combinações de antibióticos e microrganismos;

11 doenças graves, como meningite e sepse (infecção generalizada), usando dados de 520 milhões de pessoas em 204 países.

Esses dados mostram o tamanho do desafio que enfrentamos — e o quanto é urgente cuidar melhor do uso dos antibióticos para evitar que eles deixem de funcionar.

É possível frear tantas mortes?

Quando tomamos antibióticos sem necessidade ou de forma incorreta, as bactérias podem se tornar resistentes, ou seja, o remédio para de funcionar contra elas. E quando isso acontece, as infecções ficam mais difíceis de curar e podem até se tornar perigosas.

O estudo mostra que é possível salvar até 92 milhões de vidas entre 2025 e 2050 se algumas medidas forem adotadas. Isso inclui oferecer um tratamento mais eficiente para infecções graves, desenvolver novas vacinas que ajudem a prevenir essas doenças e, principalmente, usar os antibióticos com mais cuidado — apenas quando realmente forem necessários e houver prescrição médica.

