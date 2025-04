CEO espanhol e família são vítimas de queda de helicóptero nos EUA

Um CEO e a família, todos turistas de origem espanhola, estão entre as seis vítimas da queda de um helicóptero de turismo no rio Hudson, perto de Manhattan, nos Estados Unidos, na tarde de hoje.

O que aconteceu

Uma das vítimas é Agustín Escobar, presidente da filial espanhola da empresa de tecnologia Siemens. A esposa dele, Mercè Camprubí, e três filhos também morreram na queda, segundo uma autoridade policial sênior ao jornal The New York Times.

Entre as vítimas estão três crianças. Os nomes delas foram divulgados. As crianças tinham 4, 5 e 11 anos, segundo fontes policiais afirmaram à ABC News. O piloto da aeronave também não resistiu e morreu na queda —a identidade do profissional também não foi veiculada.

Os corpos dos cinco familiares e do piloto foram resgatados do rio. A informação foi confirmada pelo prefeito da cidade, Eric Adams, em coletiva de imprensa. "Nossos corações estão com as famílias daqueles que estavam a bordo", disse o político.

Entenda o caso

Helicóptero permaneceu no ar por cerca de 15 minutos antes de cair. De acordo com o site de rastreamento de voos FlightRadar, o acidente aéreo envolveu um Bell 206L-4 LongRanger IV, com matrícula N216MH.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que parte da aeronave cai no rio. O acidente ocorreu por volta das 15h15 (16h15, no horário de Brasília).

A Guarda Costeira informou que interrompeu o tráfego de barcos na área. As autoridades norte-americanas não forneceram detalhes sobre o destino do helicóptero.

Acidente será investigado. A Administração Federal de Aviação esclareceu que conduzirá uma investigação liderada pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, que também fornecerá mais atualizações.

O prefeito de Nova York, Eric Adams, afirmou que o acidente é "de partir o coração e trágico". Ele declarou que os bombeiros e a polícia de Nova York estão auxiliando os socorristas em Nova Jersey. Adams aconselhou os moradores locais a evitarem a área.

Helicopter crashing into Hudson River. You can see the propellers falling. So sad ? pic.twitter.com/6C6aWsS4Ay -- dinoshan (@dinoshanr) April 10, 2025

O helicóptero caiu na região da West Side Highway e da Spring Street. O Departamento de Polícia de Nova York alertou sobre atrasos no trânsito e veículos de emergência nas áreas próximas.

Testemunhas presenciaram queda. Uma pessoa que viu o helicóptero cair afirmou que uma das pás das hélices voou. "Não sei o que aconteceu com a cauda, mas ela simplesmente caiu", segundo Avi Rakesh contou à NBC News.

Acidentes anteriores no rio Hudson

Em 2016, um avião caiu durante uma celebração do Museu do Poder Aéreo Americano. O piloto morreu. Mergulhadores de resgate recuperaram o corpo de William Gordon, 56. Ele era natural de Key West, na Flórida. O veterano artista de shows aéreos foi lembrado como um piloto "extraordinário" e "respeitado nacionalmente".

Em 2019, um helicóptero caiu no rio Hudson logo após o reabastecimento. O piloto era a única pessoa a bordo no momento e sofreu ferimentos leves. Eric Morales,34, sobrevoava a água para chegar ao local onde costuma pegar passageiros quando o helicóptero começou a perder altitude por motivos desconhecidos a cerca de 15 metros do heliporto. O helicóptero caiu no rio, mas dispositivos de flutuação foram acionados para mantê-lo acima da água.

O acidente mais famoso foi o "Milagre no Hudson", em janeiro de 2009. Na ocasião, um avião atingiu pássaros logo após decolar do aeroporto LaGuardia. O capitão Chesley "Sully" Sullenberger conseguiu pousar a aeronave no rio, salvando a vida de 155 passageiros e tripulantes.