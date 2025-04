Turquia e Israel iniciam negociação para evitar confrontos na Síria, dizem fontes

ANCARA (Reuters) - Autoridades turcas e israelenses iniciaram conversações na quarta-feira com o objetivo de evitar incidentes indesejados na Síria, onde as forças armadas das duas potências regionais estão ativas, disseram fontes do ministério turco e uma fonte política israelense nesta quinta-feira.

As fontes turcas disseram que as conversas técnicas, no Azerbaijão, marcaram o início dos esforços para estabelecer um canal para evitar possíveis confrontos ou mal-entendidos sobre as operações militares na região.

"Esforços continuarão para estabelecer esse mecanismo", disse uma das fontes turcas, sem fornecer mais detalhes sobre o escopo ou o cronograma das negociações.

Uma fonte política israelense confirmou a realização da reunião e disse que "Israel deixou inequivocamente claro que qualquer mudança no posicionamento de forças estrangeiras na Síria -- e em particular o estabelecimento de bases turcas na área de Palmira -- é uma linha vermelha e será considerada uma quebra das regras".

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, confirmou em comunicado que uma delegação israelense liderada pelo conselheiro de segurança nacional Tzachi Hanegbi manteve conversações com autoridades turcas no Azerbaijão na quarta-feira.

O comunicado não deu detalhes sobre as conversas.

A iniciativa ocorre uma semana depois que Israel intensificou os ataques aéreos contra a Síria, o que descreveu como um aviso ao governo recém-formado em Damasco. O país também acusou a Turquia de tentar transformar a Síria em um protetorado turco.

Turquia e Israel -- que têm trocado farpas diplomáticas desde que os ataques israelenses começaram em Gaza em 2023 -- disseram na semana passada que não buscavam confrontos na Síria, onde ambos fazem fronteira.

(Reportagem de Ece Toksabay)