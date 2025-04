Trump recua, suspende tarifas recíprocas por 90 dias e mercados disparam

Em mais um dia da guerra comercial de Donald Trump com o mundo, o presidente dos Estados Unidos pausou as tarifas recíprocas sobre todos os países, mas anunciou o aumento imediato das tarifas sobre a China para 125%. A todos os demais países ou blocos que já tinham sido taxados será aplicada a tarifa global de 10%, mesma na qual o Brasil está inserido. As idas e vindas de Trump estão causando turbulência no mercado. No Brasil, após as mudanças no 'tarifaço', o dólar reverteu os ganhos dos últimos dias, passou a apresentar forte queda e fechou cotado a R$ 5,845, uma desvalorização de 2,54%. Os índices americanos dispararam e fecharam em forte alta. O S&P 500 fechou em alta de 9%, melhor valor desde 2008; e o Nasdaq Composite saltou 12%, maior ganho desde 2001. As bolsas asiáticas também dispararam hoje. Em Tóquio, o índice Nikkei fechou com uma alta de 9,12%; em Seul, o índice Kospi aumentou 6,6%; e a bolsa de Sydney subiu 4,5%.

Oposição acusa Trump de manipular mercado. Congressistas democratas acusam o presidente dos EUA de 'insider trading', que é a prática de utilizar informações privilegiadas para comprar ou vender ações e obter algum tipo de lucro. Eles apontam que Trump escreveu em sua rede social ontem pela manhã a frase "um ótimo dia para comprar!!! DJT". DJT é o código de operação da Trump Media & Technology Group na bolsa de valores e o anúncio foi feito horas antes de o presidente anunciar a suspensão das tarifas. Após o anúncio, as ações de sua empresa começaram a subir e acabaram o dia valorizadas em 21%.

Governo empresta aviões da FAB ao STF e põe lista de passageiros em sigilo por 5 anos. Segundo reportagem da Folha, o governo passou a emprestar os aviões em 2023 para viagens dos ministros da corte. Antes, apenas o presidente do Supremo tinha um avião oficial à sua disposição, os demais ministros costumavam pegar carona em voos solicitados por outras autoridades. O governo justifica que as aeronaves são usadas pelo STF por causa de ameaças feitas a ministros desde os ataques de 8 de janeiro, e que o sigilo é necessário por razões de segurança. A Folha obteve as informações por meio de pedidos baseados na Lei de Acesso à Informação e constatou que ministros da corte realizaram pelo menos 154 viagens do início de 2023 até o fim de fevereiro de 2025. O decreto que regula as viagens permite o uso das aeronaves pelos presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo, além de ministros do governo e comandantes militares. A lista não inclui explicitamente ministros do STF, mas afirma que o Ministério da Defesa pode liberar os voos de outras autoridades nacionais e estrangeiras. Veja a lista dos voos.

Conselho de Ética da Câmara decide cassar mandato de Glauber Braga. Por 13 votos a favor e cinco contra, os deputados aprovaram o relatório que recomenda a cassação do parlamentar do PSOL por ferir o decoro ao expulsar das dependências da Câmara um integrante do MBL em abril de 2024. Glauber Braga anunciou greve de fome até a deliberação final do caso. Ele e colegas do PSOL acusam o ex-presidente da Câmara Arthur Lira de ter articulado pela perda do seu mandato junto aos deputados e ao relator Paulo Magalhães. O processo ainda precisa ser aprovado no plenário da Casa pela maioria absoluta dos deputados. Leia mais.

Argentina faz 3ª greve geral contra Milei hoje; mais de 300 voos são cancelados. A maior central sindical do país comanda a paralisação de 24 horas que promete atingir trens e metrôs, bancos, escolas e universidades, serviços de coleta de lixo, correios, serviços da administração pública, portos e transporte de carga. Serviços médicos e hospitalares e postos de combustíveis terão funcionamento parcial. A Aerolíneas Argentinas, maior empresa a operar nos aeroportos do país, afirmou que 258 voos previstos para hoje foram cancelados, afetando 20 mil passageiros. Além de protestar contra a política econômica de Milei, os sindicatos pedem melhores condições de trabalho, aumento salarial e aumento da pensão dos aposentados. Leia mais na coluna de Amanda Cotrim.

CBF sorteia os 16 confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Palmeiras, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Cruzeiro, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Paysandu, Santos e São Paulo estreiam agora na competição. O Palmeiras vai enfrentar o Ceará; o Corinthians terá pela frente o paulista Novorizontino; o São Paulo, o Náutico; o Santos enfrentará o CRB; e o Red Bull Bragantino jogará contra o Criciúma. As partidas estão previstas para ocorrer nos dias 30 de abril (ida) e 21 de maio (volta). Veja todos os confrontos.

Fórmula 1 chega ao Bahrein e terá dois brasileiros no treino de sexta

Após a vitória de Max Verstappen no GP do Japão, a Fórmula 1 segue para o Barhein. De sexta a domingo, o Circuito de Sakhir será palco da quarta etapa da temporada, com uma novidade para os brasileiros: dois representantes do país participarão do primeiro treino livre, realizado amanhã, às 8h30 (horário de brasília).



Além de Gabriel Bortoleto, titular da equipe Sauber que vai disputar sua quarta corrida na F1, Felipe Drugovich também estará na pista com a Aston Martin. Ele é reserva da equipe e ocupará o carro do espanhol Fernando Alonso. A troca é para cumprir o regulamento da competição, que exige que cada titular ceda seu carro para pilotos novatos em pelo menos dois treinos livres da temporada. Portanto, se não houver nenhum imprevisto com Alonso, Bortoleto volta a ser o único brasileiro na pista no sábado e no domingo.

Confira a programação do GP do Barhein

Sexta, 11 de abril

8h30 - Treino livre 1

12h - Treino livre 2