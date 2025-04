Tarifas elevam riscos inflacionários e complicam decisões sobre juros, diz integrante do Fed

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Boston, Susan Collins, afirmou que a política monetária dos EUA está "bem posicionada" para lidar com um cenário econômico incerto, mas destacou que os novos impostos sobre importações, as tarifas anunciadas por Donald Trump, devem pressionar a inflação e frear o crescimento. "Manter a atual postura da política monetária parece apropriado por enquanto", disse Collins, ressaltando que os riscos incluem "inflação acima do esperado e atividade econômica mais fraca".

As tarifas, que são "grandes e abrangentes", podem elevar a inflação central (núcleo do PCE) para "bem acima de 3% este ano", com impactos cumulativos de até 1,2 ponto porcentual nos preços. "Pressões inflacionárias renovadas poderiam atrasar novos ajustes de normalização", afirmou, referindo-se a possíveis cortes na taxa de juros. No entanto, Collins não descarta a possibilidade de reduções ainda em 2025, desde que haja "confiança de que as tarifas não desestabilizem as expectativas inflacionárias".

A presidente do Fed de Boston destacou que a incerteza sobre políticas comerciais e fiscais está em níveis historicamente altos, o que pode levar famílias e empresas a adotarem uma postura de "esperar para ver", reduzindo gastos e investimentos. Além disso, condições financeiras mais apertadas podem frear a atividade econômica.

Apesar dos desafios, Collins acredita que a inflação deve retornar gradualmente à meta de 2% do Fed no médio prazo, desde que as expectativas permaneçam ancoradas. "A política monetária precisa ser ágil", disse, enfatizando o equilíbrio necessário entre os objetivos de estabilidade de preços e pleno emprego.

Collins reiterou o compromisso do Fed com uma economia estável e inclusiva, destacando o papel da instituição no sistema financeiro e no desenvolvimento de infraestruturas como o FedNow, que agiliza pagamentos instantâneos. "Temos o desafio de apoiar uma economia próspera para todos", concluiu.