Moraes autoriza visitas de 24 políticos a Braga Netto; veja lista

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes liberou 24 visitas ao general Braga Netto, com regras rígidas e veto a celulares ou imprensa.

O que aconteceu

Moraes autorizou a visita de 24 parlamentares a Braga Netto. A decisão é de terça-feira e foi divulgada hoje. O ministro atendeu a pedido do deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e do senador Izalci Lucas (PSDB-DF), com anuência da defesa do general.

Braga Netto está preso desde 14 de dezembro na Vila Militar, no Rio. Ele é investigado em inquérito sigiloso da Polícia Federal, com aval da PGR e autorização do STF.

Apenas três visitas individuais por dia serão permitidas. Não será possível entrar com celulares, câmeras ou outros dispositivos eletrônicos; a imprensa não terá acesso.

Lista de senadores inclui Sérgio Moro, Damares Alves e Hamilton Mourão. O deputado federal Sóstenes Cavalcante e 23 senadores autorizados foram listados nominalmente na decisão do STF. Veja os senadores que está na lista: