Secretário do Tesouro dos EUA viaja à Argentina para endosso a reformas de Milei

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, viajará para Buenos Aires, na segunda-feira, 14, onde se reunirá com líderes do governo e do setor privado para afirmar o total apoio do país às ousadas reformas econômicas da Argentina, de acordo com comunicado do departamento americano.

Bessent se encontrará com o presidente da Argentina, Javier Milei, e o ministro da Economia, Luis Caputo.

"Durante suas reuniões na Argentina, o secretário Bessent reiterará o firme apoio dos Estados Unidos à implementação contínua da robusta agenda econômica do Presidente Milei e incentivará a comunidade internacional a apoiar integralmente os esforços de reforma econômica", ressalta o documento.

"Graças à liderança ousada do Presidente Javier Milei, a relação entre os Estados Unidos e a Argentina está mais forte do que nunca", disse o secretário, segundo o texto. "Aguardo ansiosamente nossas discussões positivas sobre a economia argentina e a exploração de maneiras pelas quais nossas nações podem aprofundar ainda mais nossa vital relação econômica."

A viagem ocorre após sindicatos realizaram uma greve geral nesta quinta-feira, 10, contra a política de austeridade de Milei.

Nesta semana, o Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou um acordo de nível técnico com a Argentina para uma linha de crédito estendida de 48 meses no valor total de US$ 20 bilhões. Hoje, o Banco Central argentino informou que renovou uma linha de swap cambial com a China, o que permite acesso a um valor equivalente a US$ 5 bilhões em yuans.