Real Time Pernambuco: João Campos lidera com 67% contra 22% de Raquel Lyra

Do UOL, em São Paulo

Pesquisa divulgada hoje pela Real Time Big Data mostra João Campos (PSB) com vantagem expressiva na disputa pelo governo de Pernambuco. O levantamento foi contratado pela Record TV.

O que aconteceu

João Campos (PSB) lidera com 67% das intenções de voto. Ele aparece à frente da atual governadora Raquel Lyra (PSD), que aparece com 22% das intenções. Gilson Machado (PL) marcou 5%.

João Campos (PSB) : 67%;

: 67%; Raquel Lyra (PSD) : 22%;

: 22%; Gilson Machado Neto (PL) : 5%;

: 5%; Nulo / Branco: 2%;

2%; Não Souberam/Não Responderam: 4%.

Aprovação do atual governo Aprovação da governadora Raquel Lyra é de 46%, contra 49% de desaprovação. Outros 5% não souberam responder. João Campos tem 77% de aprovação como prefeito da capital. 19% desaprovam a sua gestão e 4% não souberam responder.

Pesquisa para o Senado

Humberto Costa (PT) aparece na frente em todos os quatro cenários testados para o Senado. No cenário 1, tem 31%, seguido por Anderson Ferreira (PL), com 21%. Nos demais cenários, a vantagem se mantém, mesmo com variações na composição dos adversários. Veja os cenários:

Cenário 1:

Humberto Costa (PT): 31%;

31%; Anderson Ferreira (PL) : 21%;

: 21%; Silvio Costa Filho (Republicanos) : 15%;

: 15%; Eduardo da Fonte (PP): 15%;

15%; Fernando Dueire (MDB) : 4%;

: 4%; Nulo/Branco: 6%;

6%; Não souberam/Não responderam: 8%.

Cenário 2

Humberto Costa (PT): 27%;

27%; Miguel Coelho (União) : 18%;

: 18%; Anderson Ferreira (PL): 18%;

18%; Silvio Costa Filho (Republicanos) : 13%;

: 13%; Eduardo da Fonte (PP) : 12%;

: 12%; Nulo/Branco : 6%;

: 6%; Não souberam/Não responderam: 6%.

Cenário 3

Humberto Costa (PT) : 31%;

: 31%; Gilson Machado (PL) : 22%;

: 22%; Silvio Costa Filho (Republicanos) : 16%;

: 16%; Eduardo da Fonte (PP) : 15%;

: 15%; Fernando Dueire (MDB) : 4%;

: 4%; Nulo/Branco : 6%;

: 6%; Não souberam/Não responderam: 6%.

Cenário 4

Humberto Costa (PT) : 33%;

: 33%; Gilson Machado (PL) : 24%;

: 24%; Mendonça Filho (União) : 17%;

: 17%; Silvio Costa Filho (Republicanos) : 15%;

: 15%; Fernando Dueire (MDB) : 3%;

: 3%; Nulo/Branco : 5%

: 5% Não souberam/Não responderam: 3%.

Metodologia

A pesquisa contratada pela Record TV foi realizada pelo instituto Real Time Big Data nos dias 8 e 9 de abril de 2025. Foram feitas 500 entrevistas presencialmente em Pernambuco. A margem de erro é de três pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%.