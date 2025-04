Provamos 10 ovos de Páscoa e elegemos os melhores por até R$ 100

Chocolate ao leite, originado de bombons, recheado com amendoim ou banana. Pelo segundo ano consecutivo, o Guia de Compras UOL colocou à prova ovos de Páscoa de diferentes tipos para descobrir quais são os melhores.

O nosso Teste às Escuras incluiu 10 ovos de chocolate de até R$ 100. São eles: Alpino, Arcor ao leite, Cacau Show Miau, Caribe, ChocoTrio recheio de amendoim, Ferrero Rocher ao leite, KitKat, Ouro Branco, Sonho de Valsa e Talento Avelãs.

Para isso, 10 jornalistas do UOL (divididos entre chocólatras e quem prefere outros tipos de doce) degustaram os ovos sem saber os respectivos sabores e marcas. Cada participante deu notas de 1 a 5 para cada chocolate avaliado. Os produtos foram selecionados com base na criatividade de sabores, popularidade e avaliações nos sites de vendas parceiros do UOL.

1º lugar: Ferrero Rocher

Com chocolate ao leite com pedaços de avelãs, o produto recebeu nota máxima de cinco dos 10 jornalistas. Ele é vendido em duas versões: 137,5g (caixa com mais três bombons) e 225g (com seis bombons dentro dele).

Ponto positivo: sabor realmente lembra o do bombom de origem. Interessante para quem gosta de chocolate com uma certa crocância e quer sair do comum.

Doce na medida certa, casca fininha, castanhas deliciosas que não grudam no dente. É para quem realmente gosta de chocolate. Debora Alexandre, chocólatra filha de mãe confeiteira

Chocolate com crosta que lembra avelã. Bem gostoso e lembra muito o Ferrero Rocher. Guilherme Tagiaroli, prefere chocolates que tenham algo a mais

Achei um balanço perfeito entre chocolate e avelãs. É uma delícia. Não é super doce. Você termina e fica querendo mais. Maju Marques, come chocolate todos os dias

Ponto de atenção: casca do ovo muito fina.

Quase uma degustação de tão fino. O gosto de avelã é bem perceptível. É algo só para quem gosta. Daniel Neves, chocólatra que prefere os mais doces

2º lugar: Arcor ao leite 190 g

Opção interessante para que gosta de chocolate mais puro, digamos assim, sem interferências de castanhas e outros recheios. Seis dos participantes deram notas entre 4 e 5 para o produto.

Ponto positivo: cremosidade ao derreter na boca.

Gosto de chocolate caro e textura de chocolate caro. É muito gostoso. Arthur Belotto, é mais do time do salgado do que do doce

Bem docinho, ao leite. Bom para dividir em pedaços e comer de sobremesa nos dias seguintes. Silchya Fernandes, chocólatra e tem como favorito o chocolate brancos

Gostoso. Dá para comer um pedacinho pelo dia todo. Fernanda Talarico, gosta de chocolate, mas não é a maior fã

Ponto de atenção: falta algo que o diferencie.

Não encanta, parece que faltou sabor. Daniel

É ok, mas não tem novidade. Maju

3º lugar: Sonho de Valsa 357 g

É mais uma opção derivada de bombom. O destaque é a casca recheada. Cinco dos seis jurados deram notas entre 4 e 5 para ele.

Ponto positivo: sabor fiel ao do bombom.

Sonho de valsa é meu chocolate preferido, a mistura do chocolate com o amendoim é perfeita. Ananda Portela, come um pedaço ou bombom todo dia após o almoço

Gostoso, me deu uma nostalgia que gostei. Maju

Bem macio e com aquela mistura clássica de chocolate ao leite com amendoim que é sucesso. Um pouco doce para o meu gosto, mas essa é a proposta. Marcella Duarte, varia entre ao leite, 60% com castanhas e o branco

Ponto de atenção: enjoativo.

Para quem gosta de bombom e doces, agrada bastante. Comi só um pedaço e no final o ovo já estava um pouco enjoativo. Não é um ovo que dá para comer metade de uma vez só —sim, eu faço isso! Cesar Candido Dos Santos, se considera viciado em açúcar

Doce na medida incorreta, tem mais recheio do que chocolate Debora

4º lugar: Cacau Show Miau 200 g

Ovo ao leite com chocolates em formato de língua de gato dentro dele.

Ponto positivo: cremosidade ao derreter.

Deixa um sabor bem gostosinho que me lembra chocolate quente. Marcella

Muito bom, textura gostosa. Pela aparência não botava fé. Depois que provei gostei bastante por ser mais leitoso, mais cremoso. Debora

Gosto de chocolate ao leite que dá vontade de comer o ovo todo. Chocolate é fino, mas com boa consistência. Daniel

Pontos de atenção: sabor não surpreendeu todo mundo.

Achei estranho, no começo é doce e comum, mas depois fica um gosto mais amargo na boca, não me apeteceu. Maju

Chocolate ao leite tradicional, nada de muito surpreendente. Guilherme

5º lugar: ChocoTrio Amendoim 200 g

É o ovo mais diferente do teste. Ele tem tripla camada: chocolate, biscoito e recheio de amendoim. Dentro da caixa só vem uma metade do ovo. O produto não agradou a maioria: um jurado, por exemplo, deu nota 5; outros dois deram nota 2.

Ponto positivo: criatividade nos sabores.

Combinação de sabores ficou perfeita. Ovo assim é o suprassumo da Páscoa. Você mistura chocolate, bolacha, coisa doce, melequenta. Espírito de Páscoa para mim é esse . Daniel

A textura é uma loucura porque tem bolacha, chocolate, bolinhas, um creme, muito completo. Eu adorei. Não é óbvio, e tem um gosto de pavê, me lembrou o doce que a minha avó fazia. Maju

Pontos de atenção: a mistura de sabores.

Não é ruim, mas não achei incrível. Tem muita informação ali. Não consegui perceber o sabor do recheio nem sentir o gosto do chocolate direito. Eu diria que é um doce no formato de ovo, não considero um chocolate. Cesar

O creme de amendoim é até gostoso, mas faz sentido para um bombom ou tablete. Esse é muita mistura, doce demais e difícil de comer quebrando pedacinhos com a mão. Marcella

6º lugar: KitKat Nestlé 332 g

É um ovo com waffer crocante na casca dele.

Ponto positivo: equilíbrio para quem não gosta de chocolate muito doce.

O gosto é muito bom. Foi o que mais gostei. Tem o sabor de um chocolate ao leite de qualidade. Doce na medida certa. Cesar

Crocante, ótimo, não muito doce. Ananda

Ponto de atenção: crocância mais leve.

Muito fino, vem pouco chocolate. Sabor ao leite, básico, sem frescura e pouco doce Daniel

O chocolate é sem graça. Os pedaços de waffer são muito pequenos e por isso parecem quase murchos, não são crocantes. Não gostei. Marcella

7º lugar: Ouro branco 359 g

Casca feita com chocolate branco, cacau e flocos crocantes. Vem com dois bombons de mesmo nome dentro dele.

Ponto positivo: sabor inconfundível.

Muito gostoso, principalmente pelo chocolate branco que é um dos meus preferidos. É bem parecido com o do bombom. Silchya

A mistura dos chocolates resulta em uma boa mordida. É doce, mas não muito. Guilherme

É a combinação perfeita entre chocolate branco e preto, com maciez e alguma crocância. A proporção entre chocolate e recheio é bem mais gostosa do que no bombom. É mais doce, mas equilibrado e perfeito. Marcella

Ponto de atenção: bom só para quem gosta do bombom.

Chocolate branco sobressai ao preto, deixando uma textura amanteigada desagradável. Debora

Horrível, a mistura com chocolate branco é muito ruim. Fernanda

8º lugar: Talento Avelãs 350 g

Casca recheada com pedaços de avelãs. Dentro dele vem um chocolate de mesmo nome no formato de tablete.

Ponto positivo: sabor equilibrado.

O amendoim/castanha foi ótimo no chocolate, deu uma quebrada no sabor doce e ficou crocante, então gostei muito mais. Silchya

O sabor do chocolate é intenso e os pedaços são grandinhos e bem crocantes. Só faltou derreter um pouco mais na boca. Marcella

Ponto de atenção: sem cremosidade.

Bom por não ser muito doce, mas não é um chocolate fantástico. Maju

Doce na medida incorreta. As castanhas não são saborosas. Debora

9º lugar: Alpino 337 g

Ovo ao leite com dois bombons Alpino dentro da casca.

Ponto positivo: sensação nostálgica.

Tem um sabor mais doce, infantil e nostálgico. Me lembrou algum chocolate que eu gostava quando era criança. Marcella

Ponto de atenção: alguns jurados sentiram um leve amargor.

Achei o sabor ruim. Bastante enjoativo e doce. Não lembra chocolate. Parece um doce sabor chocolate. Cesar

Tem uma coisa meio caramelo, meio amargo, não tem sabor de chocolate. Tem um algo a mais que fica na boca um amargor. Maju

10º lugar: Caribe

Foi o mais polêmico do teste. Após a experimentação, observamos que ou você ama o ovo Caribe ou você detesta.

Dos perfis de participantes que deram nota 4: uma pessoa não gosta de chocolate muito doce e a outra gosta de variar sabores. As demais notas variaram entre 3 e 1.

Ponto positivo: sabor é fiel ao do bombom.

Adoro o bombom Caribe e nunca tinha experimentado a versão ovo. Achei boa a proporção entre chocolate e pedaços de banana passa, fica com o gostinho de banana sem ser enjoativo. Prefiro o bombom por ter mais recheio, mas é delícia. Marcella

Gosto diferente, mas gostei do pouco de banana. Fernanda

É gostoso, mas entendo que não é todo mundo que vai gostar. Guilherme

Ponto de atenção: é para quem gosta de banana com chocolate.

Percebi o sabor artificial de banana mesmo antes de encontrar os pedaços de banana passa. Cesar

Uma coisa meio uva passa amarga presa num chocolate sem gosto. Maju

Me arrependi de ter colocado na boca. Mistura de chocolate com banana, nesse caso, não combinou. Daniel

Como foram os testes

A produção do Guia de Compras UOL identificou cada ovo com um número (1 a 10) e ofereceu aos jurados pedaços de cada um sem identificar as marcas. Um a um, os participantes foram chamados para provarem cada chocolate.

Após a degustação, os jornalistas deram notas de 1 a 5 para cada ovo de páscoa. Tudo foi somado e ordenado da nota maior para a menor, o que resultou nesse ranking.

