Prefeito de Sorocaba sobre ação da PF: Você se responsabiliza por cunhado?

O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), alvo de operação policial que investiga desvios de verbas da Saúde no município, negou irregularidades e disse que a quantia encontrada em endereços de pessoas ligadas a ele está devidamente declarada.



A PF (Polícia Federal) encontrou quase R$ 1 milhão em espécie em um carro que estava em um dos endereços ligados ao bispo Josivaldo Souza e sua esposa, a pastora Simone Souza. A líder religiosa é cunhada do prefeito do município. Os agentes fizeram buscas na igreja e na residência do casal.

É preciso reforçar que, na minha casa, não foi encontrado nenhum recurso. E os recursos encontrados na casa do bispo Josivaldo e de sua esposa, a pastora Simone, que têm um ministério há 30 anos, estão devidamente declarados, tanto é que eles foram liberados pelo delegado. Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba (SP)

Rodrigo Manga, conhecido como "prefeito tiktoker", é suspeito de receber propina decorrente de um contrato da área de saúde do município, localizado a 90 km da capital paulista. As investigações apontam que o prefeito teria recebido propina por meio de transações imobiliárias e depósitos em espécie. A PF fez buscas na casa do político, na sede da prefeitura e no diretório municipal do Republicanos.

[O valor de quase R$ 1 milhão] não é meu, não tem nada a ver comigo. Eu sou o prefeito de Sorocaba. Vocês não podem misturar as coisas. E daí [se ela é a minha cunhada]? O senhor se responsabiliza pelo seu cunhado? Vocês estão tentando colocar o Manga em um pacote que não existe. Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba (SP)

Investigação sobre desvios de recursos de UPA

A operação da Polícia Federal (batizada de Copia e Cola) depois que denúncias de irregularidades na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Éden, em Sorocaba, vieram à tona em 2021. Na ocasião, a unidade era gerida pela Aceni (Instituto de Atenção à Saúde e Educação), do Rio de Janeiro, que assumiu a administração no lugar do BOS (Banco de Olhos de Sorocaba), uma entidade com sede no município paulista.

Ao Canal UOL, o prefeito disse que os desvios teriam ocorrido entre empresas, e não a prefeitura.

Essa investigação acontece desde 2022. Trata-se de investigação sobre uma OS (organização social), que prestou serviços em Sorocaba. Ela teria terceirizado o serviço dela (limpeza, lavagem de roupa, alimentação) e, entre essas empresas, não a prefeitura, teria tido o desvio de recursos. Tanto é que eu sou favorável à investigação. Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba (SP)

A UPA investigada recebe recursos federais, apesar de manter uma gestão municipal. As suspeitas de corrupção se iniciaram durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ao todo, a Operação Copia e Cola, da PF, realizou 28 mandados de busca e apreensão em outras 12 cidades (Araçoiaba da Serra, Votorantim, Itu, São Bernardo do Campo, São Paulo, Santo André, São Caetano do Sul, Santos, Socorro, Santa Cruz do Rio Pardo e Osasco, todas em SP, e Vitória da Conquista-BA).

O que eu não posso aceitar é a politização por parte da Justiça e da polícia. Porque, em uma operação que foi feita em mais 16 cidades, o único prefeito que teve a casa vistoriada foi a do prefeito que está se destacando nas pesquisas, que se colocou como pré-candidato?!

Fizeram isso [as buscas] na minha residência, e não tinha nada, além de um bolo de cenoura, uma Nutella e um Pokémon do meu filho. Tudo isso mostra que foi uma armação política para tentar expor alguém que está despontando, crescendo e que tem feito grandes inimigos no cenário político. Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba (SP)

Embora seja do mesmo partido do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), principal nome para substituir Bolsonaro na eleição do ano que vem, Manga anunciou no último dia 1º que é pré-candidato à Presidência da República em 2026. Ele sequer aparece entre os preferidos dos bolsonaristas na última pesquisa da Quaest, divulgada no início de abril.

Assista ao trecho no vídeo abaixo:

Vereador responsável por denúncia: 'Negócio escandaloso e verdadeira tramoia'

No UOL News, o vereador de Sorocaba Raul Marcelo (Psol), responsável pela denúncia sobre o desvio de verbas da Saúde, e que teve como alvo o prefeito Rodrigo Manga, disse hoje que o esquema montado no município foi "milionário", "escandaloso" e uma "verdadeira tramoia".

O que se apura aqui é um desvio de R$ 62 milhões da Saúde. Essa entidade de Niterói [que passou a ser responsável pela gerência da UPA investigada] não pagava a faxina, a segurança nem os profissionais da unidade. Tudo era superfaturado. O que se apura aqui é a participação de agentes políticos, uma verdadeira tramoia, um negócio escandaloso que aconteceu aqui na nossa cidade. Raul Marcelo, vereador de Sorocaba (SP)

O vereador também acusou o prefeito de mentir ao afirmar, por meio de vídeo nas redes sociais, que o presidente Lula (PT) mandou a PF na casa dele.

O prefeito soltou um vídeo agora nas redes sociais, de bermudão e ao lado da viatura policial, dizendo que foi o Lula que mandou a Polícia Federal na casa dele. É uma coisa tão absurda, porque a investigação começou durante o Governo Bolsonaro, em 2022.

Esse cidadão mente, com uma desfaçatez. Eu, inclusive, encaminhei agora o pedido de prisão preventiva à Polícia Federal, porque esse cidadão está perturbando a ordem pública e contribuindo para bagunçar toda a investigação da polícia. Raul Marcelo, vereadora de Sorocaba (SP)

