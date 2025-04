Policial mexicana é morta por fugitivo dos EUA na fronteira em Tijuana

Por Lizbeth Diaz

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Um cidadão norte-americano atirou e matou na quarta-feira uma policial mexicana de uma unidade de elite conhecida como "Caçadores de Gringos", que se dedica a prender suspeitos dos EUA que estão foragidos no México.

As autoridades dizem que a unidade estava tentando prender um suspeito na cidade de Tijuana, na fronteira norte do México, quando o homem abriu fogo, atingindo Abigail Esparza Reyes, de 33 anos, chefe da unidade no estado fronteiriço norte de Baja California.

Ela morreu em decorrência dos ferimentos, disseram as autoridades. O nome do suspeito não foi divulgado. A mídia local relata que o homem fugiu do local disfarçado de faxineiro.

Uma fonte de segurança do estado disse à Reuters que o fugitivo era procurado nos EUA por assassinato.

O México tem sido visto há décadas como um lugar para escapar da polícia norte-americana. Em 2002, a unidade apelidada de "Caçadores de Gringos" foi criada para cooperar com as autoridades dos EUA e capturar fugitivos que cruzam a fronteira.

Segundo as autoridades, Esparza Reyes liderou a equipe regional da unidade por oito anos, realizando mais de 400 operações destinadas a prender fugitivos norte-americanos que haviam fugido para o México.

A Embaixada dos EUA no México não respondeu a um pedido de comentário.

(Reportagem de Lizbeth Diaz na Cidade do México; texto de Laura Gottesdiener)