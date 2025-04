Polestar atrai clientes da Tesla com descontos em veículos elétricos

Por Zaheer Kachwala e Marie Mannes

(Reuters) - Quase metade das vendas globais da Polestar no trimestre até março vieram de grandes descontos direcionados a clientes insatisfeitos da Tesla, disse um executivo da fabricante sueca de veículos elétricos nesta quinta-feira, após relatar um aumento de 76% nas entregas.

A oferta, que dá aos clientes da Tesla nos Estados Unidos descontos de até US$20.000 para o leasing do Polestar 3, ajudou a impulsionar as vendas para 12.304 veículos nos primeiros três meses, disse à Reuters o chefe de vendas da Polestar nos EUA, Jordan Hofmann.

A campanha de descontos da Polestar parece ser uma tentativa de tirar proveito de uma reação contra a marca Tesla, que tem como CEO Elon Musk, em meio a uma demanda por veículos elétricos mais lenta do que o esperado e preocupações de que tarifas mais altas possam aumentar os preços dos veículos.

As ações da Tesla caíram 32% até o momento em 2025, devido às vendas fracas e ao recorde de trocas, em meio a críticas a Musk sobre o papel controverso do bilionário no governo Trump em seus esforços para reduzir os gastos do governo federal.

Um Polestar 3 de longo alcance e motor duplo com todos os pacotes de atualização custaria cerca de US$93.000, diz o site da companhia, mas para os proprietários de veículos Tesla que usam os descontos, o preço cairia para US$73.000. Um Tesla Model S começa em pouco menos de US$80.000.

"Lançamos uma campanha de conquista no final de fevereiro. Com base na resposta positiva, fizemos uma nova campanha para o mês de março. Atualmente, estamos realizando uma campanha semelhante para abril", disse um porta-voz da Polestar à Reuters.

A oferta é válida para o Polestar 3, que é produzido em uma fábrica da Volvo Cars na Carolina do Sul.

POSSÍVEL AUMENTO DE PREÇO

A Polestar se junta a um grupo de montadoras que lutam por participação de mercado, já que os compradores nos EUA e em outros países vasculham os lotes das concessionárias para tentar comprar um carro antes de qualquer possível aumento de preços decorrente do aumento das tarifas nos EUA.

A Ford Motor e a Stellantis ofereceram grandes descontos a partir deste mês, e a Hyundai se comprometeu a manter os preços estáveis.

A Polestar vem tentando expandir sua base de produção nos Estados Unidos e reduzir a dependência da China -- uma estratégia mais significativa agora, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, impôs tarifas abrangentes sobre o maior mercado automotivo do mundo.

Tanto os fabricantes de automóveis dos EUA quanto os de outros países estão tentando aumentar seu volume de fabricação. Na semana passada, a General Motors informou aos trabalhadores que aumentaria a produção em uma fábrica em Indiana, e a Hyundai se comprometeu com um investimento de US$21 bilhões nos EUA.

A Polestar disse que as campanhas anteriores foram positivas.

"Os números falam por si. Nesta semana, tivemos alguns dos dias com os pedidos mais altos para o Polestar 3, e a resposta à nossa Oferta de Conquista da Tesla foi incrível", disse Jordan Hofmann, chefe de vendas da Polestar nos EUA, em um post no LinkedIn há um mês.

A empresa não forneceu detalhes adicionais nem quantificou o impacto da promoção anterior.

A Lucid, fabricante de veículos elétricos dos EUA, também aderiu à tendência, oferecendo descontos de até US$4.000 na compra de seus sedãs de luxo Air se o cliente trocar um veículo Tesla.

Para a Polestar, apoiada pela Geely da China, aumentar as vendas é crucial, já que está gastando dinheiro para aumentar a produção. No ano passado, nomeou um novo CEO para aumentar as vendas e garantir uma linha estável de financiamento.

(Reportagem de Zaheer Kachwala em Bengaluru, Marie Mannes em Estocolmo e Nora Eckert em Detroit)