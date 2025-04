Piloto trans processa influencer por difamação após ser ligada falsamente a acidente fatal

Uma piloto transgênero americana apresentou, na quarta-feira (9), um processo por difamação contra um 'influencer' conservador que afirmou falsamente que ela pilotava o helicóptero militar que colidiu com um avião comercial em Washington no final de janeiro.

Jo Ellis processou Matt Wallace, um ativista com 2,2 milhões de seguidores no X, por inventar uma campanha de difamação "destrutiva e irresponsável" contra ela depois do acidente que deixou 67 mortos.

A ação acusa Wallace de divulgar a versão falsa de que Ellis pilotava o Black Hawk que colidiu como parte de um "ataque terrorista trans", e produto de sua "depressão" e "disforia de gênero".

Wallace não fez comentários e já apagou suas publicações sobre Ellis.

Em uma entrevista à AFP em fevereiro, Ellis disse que teve que se mudar temporariamente com sua família e contratar segurança privada.

O dano que Wallace causou foi "instantâneo e imenso" por causa do ódio suas "mentiras" inspiraram, acrescentou o processo.

O caso de Ellis, membro da Guarda Nacional desde 2009 e veterana do Iraque e Kuwait, evidencia o impacto da desinformação nas pessoas transgênero em meio a um aumento da narrativa política contra elas.

O presidente Donald Trump assinou várias ordens executivas dirigidas contras elas, como a que exige ao governo reconhecer unicamente dois gêneros: masculino e feminino.

Em janeiro, Trump também sugeriu, sem provas, que poderia existir uma relação entre o acidente de Washington e as políticas de contratação baseadas na diversidade.

Processos por difamação como o de Ellis fazem parte de uma tendência em aumento com a qual cidadãos e grupos pró-democráticos buscam responsabilizar legalmente quem divulga desinformação.