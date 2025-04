Peru: BC mantém taxa básica de juros em 4,75%

O Banco Central da Reserva do Peru (BCRP) manteve a taxa básica de juros em 4,75%, após mantê-la inalterada nas últimas duas reuniões. O BC indicou que as decisões seguirão as informações mais recentes de inflação.

Em comunicado, a autoridade monetária peruana destaca que a decisão teve como contexto as expectativas de inflação para doze meses, que permaneceram em 2,28% em março, dentro do intervalo da meta. No mês passado, a taxa mensal da inflação total foi de 0,81%.

A nota ainda aponta que as expectativas de inflação em várias economias importantes, principalmente nos Estados Unidos, aumentaram, influenciadas pelas tensões comerciais. "Nesse contexto, a convergência esperada da inflação para sua meta pode ser mais lenta do que o esperado", acrescenta o BC.

"O Conselho de Administração está especialmente atento a novas informações relativas à inflação e aos seus determinantes, incluindo a evolução das expectativas de inflação e da atividade econômica para considerar, se necessário, modificações adicionais na posição da política monetária".

A próxima reunião monetária ocorrerá em 8 de maio.