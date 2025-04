Os americanos vão se revoltar contra Trump?

Tomando como exemplo brasileiros que votaram em Bolsonaro mesmo após terem perdido parentes para a covid, Vinicius Torres Freire diz o seguinte em sua coluna de hoje: "É temerário dizer que americanos vão se revoltar quando sentirem os efeitos da guerra comercial de Donald Trump. Quem sabe se invente um meme de dourar pílula ou um veneno algorítmico ou uma alquimia virtual capaz de transformar sofrimento em ouro. No caso do governo de Joe Biden, a possibilidade de vitória do Partido Democrata foi para o vinagre muito também porque os salários perderam a corrida da inflação por quase três anos. Desta vez vai ser diferente?".

Pelo jeito, veremos essa resposta logo. Os preços ainda não subiram, mas vão. E não parece sólido o plano de resolver a questão do déficit com a arrecadação das tarifas. Além disso, antes que a política de substituição de importações crie empregos -se é que criará-, alguns americanos perderão os seus. O colunista continua: "No final do ano que vem, haverá eleição parlamentar nos EUA. Logo, é possível que Trump perca suas maiorias mínimas no Congresso. Não vai haver reparo nos danos permanentes que terá causado a seu país e ao planeta. Mas seria um sinal para aventureiros cafajestes, autoritários e ignorantes do mundo".

Além da coluna destacada acima, há muito mais conteúdo analítico sobre o tema nas páginas do UOL e da Folha. Estão destacados abaixo:

Outros olhares

