Folha não noticiou que USP deixaria de divulgar público de ato pró-anistia

Publicações nas redes sociais enganam ao compartilhar uma suposta reportagem da Folha de S.Paulo que dizia que a USP deixaria de calcular o público presente no ato pela anistia do último domingo na avenida Paulista por "problemas técnicos". O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) retuitou o conteúdo desinformativo.

O jornal esclareceu que nunca veiculou a notícia citada pelas postagens enganosas e que a imagem utilizada é uma montagem. O Monitor da USP negou qualquer tipo de problema técnico para medir o público do ato e estimou que 44,9 mil pessoas participaram da manifestação.

O que diz o post

As postagens reproduzem o título de uma suposta reportagem veiculada pela Folha: "USP diz que não irá divulgar dados sobre quantidade de manifestantes devido a problemas técnicos".

Abaixo, há uma mensagem em tom irônico: "USP cancelou a contagem de público na Paulista. A verdade é que perderam a conta de tanta gente".

Por que é falso

Folha de S.Paulo não publicou a reportagem citada. Uma busca no arquivo digital do jornal pelo título da suposta reportagem não retornou qualquer conteúdo semelhante ao compartilhado pelas publicações enganosas (aqui). Nenhum outro veículo de imprensa publicou notícia similar (aqui). Em texto publicado pelo jornal, a Folha reforçou que "tal reportagem não foi publicada" e que a imagem utilizada pelos posts desinformativos "é uma montagem" (aqui).

Coordenador de Monitor da USP negou problemas técnicos. Em declaração ao UOL Confere, Pablo Ortellado, coordenador do Monitor do Debate Político do Cebrap e da USP junto com a ONG More in Common, desmentiu que o grupo tenha enfrentado dificuldades para calcular o público do ato na Paulista: "Não houve qualquer tipo de problema técnico de nenhum tipo. Fizemos a mensuração como o planejado, subimos o drone e fizemos a contagem com o software". O professor também negou que o Monitor informou à Folha que não divulgaria os dados referentes ao evento. "Não tivemos outro contato com a Folha a não ser para mandar o resultado da contagem", completou.

Grupo da USP divulgou público em ato na Paulista. Ao contrário do que afirmam as peças desinformativas, o Monitor do Debate Político calculou o total estimado de pessoas que foram à manifestação a favor da anistia e publicou os números ainda no domingo. De acordo com o órgão, o ato contou com 44,9 mil participantes, o que foi amplamente divulgado pela imprensa (aqui, aqui, aqui, aqui e aqui). Já o Datafolha estimou o público em 55 mil (aqui).

