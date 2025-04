Mulher denuncia jogador Payet, do Vasco, por "violência física e psicológica"

Uma mulher que afirma ter tido um relacionamento amoroso com o jogador francês Dimitri Payet o acusou de "violência física e psicológica", segundo um boletim de ocorrência ao qual a AFP teve acesso nesta quinta-feira (10).

"O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá. A investigação está em andamento e segue sob sigilo", informou à AFP a Polícia Civil do Rio, onde o ex-jogador da seleção francesa, de 38 anos, joga atualmente pelo Vasco da Gama.

Segundo a denúncia, datada de 29 de março, Larissa Ferrari, 28 anos, afirma ter sido "agredida por Dimitri Payet, deixando marcas em seu corpo, e sofreu violência física, moral, psicológica e sexual".

A AFP entrou em contato com o perfil do jogador no Instagram e com o Vasco da Gama, mas não obteve resposta imediata.

A denunciante disse à AFP que conheceu Dimitri Payet pelo Instagram em agosto do ano passado e que logo iniciaram um relacionamento amoroso.

Apesar de viver no Paraná, a torcedora do Vasco afirma ter ido diversas vezes ao Rio para visitar o jogador.

"Em dezembro, tivemos o nosso primeiro problema, nossa primeira briga e a partir desse dia para frente que ele começou a falar em punições contra mim", relatou.

Ela também disse que o jogador lhe pedia "provas de amor" que consistiam em "humilhações", como enviar vídeos "bebendo a minha urina, bebendo água do vaso sanitário ou lambendo o chão", conforme também registrado na denúncia.

Ferrari, que é advogada, afirmou ainda que Payet chegou a "empurrá-la" e "pisar sobre ela".

Em outro boletim de ocorrência ao qual a AFP teve acesso, ela solicitou à polícia do Paraná "medidas protetivas" diante do "comportamento agressivo" do jogador, a quem acusou de fazer "ameaças veladas".

A jovem afirma sofrer de transtorno de personalidade borderline, caracterizado por hipersensibilidade e instabilidade emocional nas relações interpessoais.

"Eu queria justiça diante do fato de que ele abusou psicologicamente da minha vulnerabilidade para conseguir vantagens sexuais", declarou à AFP.

Payet chegou ao Vasco da Gama em 2023, após deixar o Olympique de Marseille, e tem contrato até 5 de maio. Ele veio ao Brasil sem a esposa e os filhos.

