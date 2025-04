Motorista argentina mexia no celular ao atropelar brasileiros, diz perícia

Do UOL, em São Paulo

Patricia Scheuer, atriz argentina que atropelou um casal de brasileiros em Buenos Aires no início do ano, mexia ao celular quando causou o acidente. A informação está em perícia feita pela polícia no aparelho da mulher.

O que aconteceu

Ela recebeu e leu uma mensagem no WhatsApp às 10h43, mesmo horário do atropelamento. A informação foi divulgada pela imprensa argentina e confirmada ao UOL pela advogada Liziana Amaran Rubim, que representa o casal.

Fernando Pereira de Amorim Junior, 62, morreu no local. Já Cleusa Adriana Nunes Pombo, 50, sofreu uma série de fraturas.

Cleusa recebeu alta em março, disse a filha. "É um sentimento de raiva, revolta. Já queríamos justiça, agora [com o resultado da perícia] queremos ainda mais. Pelo Fernando e pela minha mãe, que está sofrendo muito com a perda", afirmou ao UOL.

"A perícia contradiz o depoimento da Patricia", avaliou a advogada. Ela alegou que sofreu um "apagão" de aproximadamente 10 segundos.

Em depoimento, a atriz afirmou que tratou ansiedade e depressão por muito tempo. Patricia afirmou que, há cerca de um ano, viveu um episódio semelhante, quando tudo apagou por 10 ou 15 segundos.

Carro da argentina aumentou velocidade em segundos, mostra outra perícia. "Isso seria uma ação impossível para alguém que perdeu a consciência ou desmaiou, já que aumentar a velocidade exige pressionar o acelerador", disse o advogado Facundo Orazi ao jornal Clarín, que também representa as vítimas.

O juiz Sebastián Peluso determinou que Patricia se manifestasse após as perícias. Cabe a ele decidir se dá prosseguimento às acusações de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e lesão corporal, ou emite novas medidas.

O UOL não conseguiu localizar a defesa da atriz. O espaço está aberto para manifestação.

Relembre o caso

Fernando Pereira de Amorim Junior e Cleusa Adriana Nunes Pombo Imagem: Reprodução

Fernando Pereira de Amorim Junior, 62, e Cleusa Adriana Nunes Pombo, 50, foram atropelados pela atriz Patrícia Scheuer em 1º de janeiro. Eles estavam no bairro da Recoleta, em Buenos Aires, para passar a virada do ano quando sofreram o acidente.

A motorista perdeu o controle do veículo e bateu em um semáforo antes de atingir os dois. Fernando foi o mais atingido, ficando preso sob o carro.

A morte de Fernando foi constatada no local do acidente. Cleusa também ficou ferida e foi internada com politraumatismo em um hospital público de Buenos Aires.

Atriz chegou a ser presa, mas foi solta. No dia do acidente, Scheuer foi levada ao Gabinete de Controle e depois transferida para a Delegacia Comunal 15, em Chacarita. Após prestar depoimento, ela foi liberada.