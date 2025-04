Mbappé consegue embargo cautelar de € 55 milhões contra PSG

O astro francês Kylian Mbappé obteve um embargo preventivo de 55 milhões de euros (cerca de R$ 364 milhões na cotação atual) do Paris Saint-Germain por salários e bônus não pagos que ele reivindica de seu antigo clube, anunciaram seus advogados nesta quinta-feira (10).

Mbappé, que deixou o PSG em 2024, exige o pagamento pelos últimos três meses de seu contrato, assim como seus bônus por assinatura de contrato e ética.

Na quarta-feira, o juiz de execução do tribunal de Paris autorizou o bloqueio preventivo das contas do clube a pedido do jogador, que também apresentou uma queixa contra o X por "insultos públicos".

Seus advogados, Delphine Verheyden, Frédérique Casserau, Thomas Clay e Pierre-Olivier Sur, anunciaram que o atual atacante do Real Madrid recorrerá à justiça trabalhista e se juntará a uma queixa mais ampla do sindicato dos jogadores franceses (UNFP) contra clubes profissionais por "assédio moral".

O UNFP apresentou uma queixa há um ano por assédio relacionado a "lofting", ou exclusão de jogadores, do qual Mbappé acredita ter sido vítima no PSG.

O Paris Saint-Germain "irá à Justiça trabalhista sem problemas", disse uma fonte da diretoria do clube à AFP, afirmando que Mbappé "não vai vencer".

O conflito entre o astro e o PSG decorre de um acordo fechado em agosto de 2023 entre as duas partes.

Mbappé foi afastado do time principal por se recusar a renovar com o clube. Essa renovação teria permitido ao PSG receber dinheiro de uma possível transferência, enquanto Mbappé se juntou ao Real Madrid de graça no final da temporada 2023-2024.

Pelo acordo, o jogador concordou em abrir mão de € 55 milhões em diversos bônus caso saísse como agente livre no final da temporada.

- Primeiro exame do caso em maio -

Mas a validade desse acordo, que o próprio jogador havia mencionado publicamente à imprensa em janeiro, é negada pela equipe jurídica do craque.

O jogador exige o pagamento de € 55 milhões, que corresponde ao último terço de um bônus de assinatura, € 36 milhões brutos (R$ 238 milhões), aos três últimos pagamentos mensais, assim como um bônus de ética para esses três meses.

Em setembro, o comitê jurídico da Ligue de Football Professionnel (LFP) e, em outubro, o comitê conjunto de apelações da LFP instaram o PSG a pagar essas quantias.

O clube se recusou a pagar e levou a LFP ao tribunal de Paris para mediar essas duas primeiras decisões.

Devido a essa reclamação, o comitê disciplinar da LFP e, posteriormente, o comitê de apelação superior da Federação Francesa de Futebol (FFF) se declararam incompetentes para resolver o recurso, primeiro em dezembro e depois em fevereiro.

Uma audiência de orientação no tribunal judicial de Paris, ou seja, um exame inicial do caso, foi marcada para o dia 26 de maio, antes de uma primeira audiência sobre o mérito do caso, prevista para ocorrer em alguns meses.

