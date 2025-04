Máscara capilar promete fios fortes e hidratação por R$ 27; veja opiniões

Fios finos e porosos podem ser um sinal de que o cabelo precisa de uma ajudinha — e nada melhor do que uma hidratação restauradora para melhorar a saúde capilar. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL encontrou a máscara Densidade, da Lola Cosmetics, que faz sucesso entre os consumidores pelo seu poder regenerador e hidratante nos cabelos.

Apenas no mês passado, foram registradas mais de 20 mil compras da máscara na Amazon. Segundo o fabricante, a máscara possui uma fórmula com ativos e nutrientes capazes de fortalecer o couro cabeludo e combater a queda. Descubra mais informações sobre o produto e o que diz quem comprou:

O que diz a Lola Cosmetics sobre a máscara?

Rica em nutrientes que tratam a raiz e estimulam o crescimento dos fios;

Promete ação reparadora e regeneradora, que melhora a densidade e resistência capilar;

Fórmula possui baicapil, niacinamida e barbatimão para fortalecer e acalmar os fios;

Indicado para cabelos finos, fracos, porosos e com problemas de queda;

É recomendado para uso pré e pós-química.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, essa máscara tem mais de 10 mil avaliações, com nota média de 4,7 estrelas (máximo de cinco). A recuperação e hidratação dos fios, além do cheiro são os principais elogios de quem comprou a máscara.

Simplesmente apaixonada, a máscara tem um cheiro maravilhoso. Lola Densidade resolveu meu problema de cabelo poroso, serve para pontas finas também. Entrega rápida! Amei. (...) Gislaine Peres

Amei a hidratação. Meu cabelo estava bem ressecado e recusando algumas linhas, após usar essa hidratação tive uma recuperação excelente: cabelo mais leve e solto, facilidade em desembarcar, a maciez e hidratação. Detalhe: meu cabelo é cacheado e crespo. Comprem e usem sem medo, super vale a pena. Carina Jesus

A máscara está no meu top favoritos da Lola. Combate a porosidade, deixando o cabelo hidratado e encorpado. Super indico para crespas e cacheadas. Ana

Eu amo esse produto. A máscara simplesmente desmaia meu cabelo, e se tiver com o cabelo poroso, ela faz milagre. Não fico sem de jeito nenhum. Juliana

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores relatam que a máscara deixa os fios mais pesados, com pouca durabilidade nos resultados e, em alguns casos, com um aspecto mais rígido. Confira os comentários avaliativos:

O cheiro é tão bom. A hidratação é boa e deixa os fios mais encorpados, porém não é algo extraordinário. Luciana

Ele é bom, mas deixa o cabelo muito pesado após a lavagem. Isamara Ribeiro

Gostei, porém não compraria novamente. Ele hidrata, mas não vi a durabilidade do efeito no cabelo. Polianna

