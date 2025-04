Lyon arranca empate (2-2) contra United na ida das quartas da Liga Europa

O Lyon arrancou um empate em casa por 2 a 2 contra o Manchester United nesta quinta-feira (10), no jogo de ida das quartas de final da Liga Europa.

O time francês abriu o placar com um gol do meio-campista argentino Thiago Almada, ex-Botafogo (26').

O zagueiro Leny Yoro empatou de cabeça para os 'Red Devils' nos acréscimos do primeiro tempo (45'+5) e Joshua Zirkzee colocou a equipe inglesa na frente aos 88 minutos.

Quando parecia que o United venceria a partida, o jovem meia-atacante Rayan Cherki empatou para os franceses nos últimos instantes (90'+4).

O jogo de volta será disputado na próxima quinta-feira, em Old Trafford.

Em outro duelo envolvendo um time da Premier League, o Tottenham também ficou no empate, mas jogando em casa: 1 a 1 contra o Eintracht Frankfurt.

No New Tottenham Hotspur Football Stadium, no norte de Londres, o time do técnico Ange Postecoglou começou perdendo com um gol de Hugo Ekitike logo aos 6 minutos, mas Pedro Porro empatou aos 26.

O Tottenham cercou o gol do Frankfurt no segundo tempo, mas não conseguiu encontrar o gol da vitória após acertar a trave duas vezes.

O resultado coloca ainda mais pressão sobre Postecoglou, que precisa de uma vitória memorável na partida de volta, na Alemanha, em 17 de abril, para manter vivas as esperanças de conquistar o primeiro troféu do clube desde a Copa da Liga inglesa de 2008.

O vencedor desse confronto terá pela frente o Bodo/Glimt ou a Lazio nas semifinais, em maio. O clube norueguês conquistou uma boa vantagem ao vencer os italianos por 2 a 0 no jogo de ida, disputado também nesta quinta no Aspmyra Stadion.

Os dois gols foram marcados pelo meia Ulrik Saltnes no segundo tempo (47' e 69').

- Athletic Bilbao empata com Rangers -

Em outra partida do dia, o Athletic Bilbao ficou no 0 a 0 com o Glasgow Rangers, na Escócia, mas com um certo sabor de derrota.

Os jogadores comandados pelo técnico Ernesto Valderde logo se viram em vantagem numérica depois que o holandês Davy Pröpper recebeu um cartão vermelho direto aos 13 minutos devido a uma falta em Iñaki Williams quando ele era o último defensor.

Mas a equipe basca, que sonha com a final da segunda maior competição europeia de clubes, que será disputada em sua casa, San Mamés, no dia 21 de maio, não conseguiu capitalizar essa superioridade.

E quando teve um pênalti a seu favor devido a um toque de mão na bola (82') em uma jogada em que um gol de Álex Berenguer foi anulado, o próprio ponta espanhol, que havia entrado em campo poucos minutos antes, cobrou a penalidade mas Liam Kelly defendeu.

--- Resultados das quartas de final da Liga Europa (jogos de volta em 17 de abril)

Lyon (FRA) x Manchester United (ING) 2 - 2

Bodoe/Glimt (NOR) - Lazio (ITA) 2 - 0

Tottenham (ING) - Eintracht Frankfurt (ALE) 1 - 1

Glasgow Rangers (SCO) - Athletic Bilbao (ESP) 0 - 0

lh-fjt/cyj/iga/cl/aam

© Agence France-Presse