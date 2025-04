Vídeo que compara inglês de Lula ao de Bolsonaro tem áudio criado por IA

É falso o vídeo compartilhado nas redes sociais e que mostra o presidente Lula falando em inglês sobre compra de Viagra para as Forças Armadas.

O conteúdo enganoso é usado em comparação ao discurso de Jair Bolsonaro durante ato pela anistia do último domingo, quando o ex-presidente teve dificuldades para ler um texto em inglês.

A fala de Lula nas peças desinformativas foi alterada por ferramenta de inteligência artificial. O presidente não fala inglês.

O que diz o post

A publicação contém o seguinte título: "lula e Bolsonaro falando em inglês.".

Abaixo, há dois vídeos colocados lado a lado. O primeiro, com o texto "O analfabeto" sobreposto a ele, é atribuído a Lula, que supostamente teria dito com desenvoltura o seguinte texto em inglês: "If you could explain to the people you purchase 35k boxes of Viagra to donate to the Armed Forces. Explain why, if the people don't even have geriatric fraldon for older people that you removed".

O segundo mostra Bolsonaro, chamado de "O estudado. capitão. paraquedista. imbrochavel. kkkk" , lendo com dificuldades a seguinte frase: "Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d'État in Brazil". A comparação tem o intuito de debochar do ex-presidente ao insinuar que Lula falaria inglês melhor do que ele.

Por que é falso

Lula fala em português no vídeo original. Com o auxílio de uma busca reversa, é possível chegar ao conteúdo original da fala de Lula. Trata-se de um trecho do debate presidencial de 2022, realizado em 28 de outubro pela Globo e que foi o último antes do segundo turno. O petista questiona Bolsonaro sobre o episódio da compra de Viagra por parte do Exército brasileiro (aqui): "Explica por quê. Se o povo não tem sequer fraldão geriátrico para as pessoas mais velhas, de idade, que você retirou" (aqui, aqui e abaixo). O questionamento, assim como todo o debate, foi feito em português. Nos posts enganosos, o áudio foi traduzido para dar a impressão de que Lula fala inglês com fluência. É de conhecimento público que o petista não fala inglês (aqui e aqui)

Áudio de Lula foi alterado digitalmente. O UOL Confere submeteu o vídeo compartilhado pelas peças enganosas à análise do Hive Moderation, especializado na identificação de alterações digitais de conteúdo. A ferramenta apontou 88,4% de possibilidade de o áudio ter sido modificado por ferramentas de inteligência artificial (abaixo).

Bolsonaro fala inglês com dificuldade em ato na Paulista. Durante manifestação a favor da anistia realizada no domingo em São Paulo (aqui), o ex-presidente falou sobre os casos de um sorveteiro e de um pipoqueiro condenados por participarem dos atos golpistas de 8/1 (aqui): "Eu não falo inglês. Uma grande falha da minha formação. Mas quero dar um recado aqui para o mundo e depois eu faço a tradução para vocês. Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d'État in Brazil. Ou seja, sorveteiro e pipoqueiro dando golpe de Estado no Brasil. É uma vergonha condenar mais esses dois por um crime que não existiu" (aqui, aqui e abaixo). O episódio viralizou e o ex-presidente se tornou alvo de chacota pela dificuldade com a língua inglesa (aqui).

Bolsonaro mente sobre situação de pipoqueiro e sorveteiro. Ao contrário do que disse o ex-presidente, nenhum dos dois foi condenado por golpe de Estado. Carlos Antônio Eifler, o pipoqueiro, e a Otoniel Francisco da Cruz, o sorveteiro, foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal por associação criminosa e incitação ao crime, com pena de um ano de prisão e pagamento de multa. Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes, relator dos casos, substituiu a pena restritiva de liberdade por pena restritiva de direitos. Os dois deverão prestar serviços à comunidade e participar de curso sobre "Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado", e estão proibidos de utilizar redes sociais ou deixar a comarca em que residem (aqui).

Viralização. Uma postagem no Threadas tem 4.200 curtidas e 5.000 compartilhamentos até hoje.

Este conteúdo também foi checado pelo Estadão.

