Juíza federal bloqueia revogação do status legal de milhares de migrantes por Trump

Por Nate Raymond

BOSTON (Reuters) - Uma juíza federal bloqueou nesta quinta-feira a revogação pelo governo do presidente Donald Trump da situação legal temporária de centenas de milhares de cubanos, haitianos, nicaraguenses e venezuelanos nos Estados Unidos.

A juíza distrital federal Indira Talwani, em Boston, emitiu sua ordem depois de concluir que a decisão do Departamento de Segurança Interna dos EUA de interromper uma garantia condicional de dois anos concedida aos migrantes sob o comando do ex-presidente Joe Biden foi baseada em uma leitura incorreta da lei.

A juíza, nomeada pelo ex-presidente democrata Barack Obama, disse que o governo queria expor cerca de 450.000 pessoas à deportação acelerada a partir de 24 de abril, com base em uma interpretação errada do estatuto que rege o processo.

Ela disse que o foco desse estatuto eram as pessoas que cruzaram ilegalmente a fronteira e fornecia um meio de removê-las em uma base acelerada, e não indivíduos que receberam permissão para entrar nos Estados Unidos sob uma concessão de garantia condicional.

"O que você está priorizando não são as pessoas que atravessam a fronteira, mas as pessoas que seguiram as regras", disse Talwani.

O departamento não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A ação do governo, anunciada em um aviso do Registro Federal publicado no mês passado, marcou uma expansão da linha dura do presidente republicano na repressão à imigração e rapidamente se tornou objeto de litígio.