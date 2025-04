Hospitais particulares de São Paulo registram aumento de internações por dengue

Hospitais particulares de São Paulo registraram um aumento nas internações por dengue nas últimas semanas. A maioria dos casos envolveu pacientes de 30 a 50 anos.

A alta foi divulgada pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo (SindHosp). A entidade realizou um levantamento junto a 97 hospitais privados entre os dias 25 de março e 7 de abril, e 89% deles reportaram o aumento.

Em 76% dos hospitais, as internações em UTI subiram até 5%. Em 79%, o tempo médio de internação nas unidades de terapia intensiva variou entre 5 e 10 dias.

Nas internações em leitos clínicos, 44% dos hospitais tiveram aumento de até 5% e 35% registraram alta entre 6% e 10%. O tempo médio de internação clínica, em 80% das instituições, variou de 5 a 10 dias.

Pronto atendimento e serviços de urgência

O aumento também foi percebido no pronto atendimento e nos serviços de urgência e emergência: 88% dos hospitais registraram alta nesses setores.

Questionados sobre o porcentual de pacientes que testaram positivo para dengue nos últimos 15 dias, 32% dos hospitais reportaram aumento de até 5% e 34% registraram de 6% a 10%.

Desde o início deste ano, o Estado de São Paulo registrou 548.780 casos prováveis de dengue e 433 mortes devido à doença. Outros 470 óbitos seguem em investigação.

Outras doenças

Na pesquisa, os hospitais também indicaram os principais quadros atendidos no período. As doenças respiratórias apareceram com 35%, seguidas pelas doenças crônicas (32%) e pelas viroses em geral (21%). Em janeiro, os dados eram diferentes: as viroses apareciam com 40%, acompanhadas pelas doenças respiratórias (25%) e doenças crônicas (17%).