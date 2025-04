Helicóptero com 5 pessoas cai no rio Hudson, em Nova York, nos EUA

A polícia de Nova York confirmou a queda de um helicóptero no rio Hudson, perto de Manhattan, na tarde de hoje.

O que aconteceu

Pelo menos cinco pessoas estavam a bordo, segundo a imprensa dos EUA. As vítimas, dois adultos e três crianças, foram retiradas da água em condições de saúde ainda não informadas, de acordo com a emissora WABC.

Uma morte foi confirmada, informou a polícia à CBS News. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra alguns destroços flutuando no rio. O acidente ocorreu por volta das 15h15 (16h15, no horário de Brasília).

A Guarda Costeira informou que interrompeu o tráfego de barcos na área. As autoridades norte-americanas não forneceram detalhes sobre o destino do helicóptero e quem estaria a bordo da aeronave.

O helicóptero caiu na região da West Side Highway e da Spring Street. O Departamento de Polícia de Nova York alertou sobre atrasos no trânsito e veículos de emergência nas áreas próximas.

Testemunhas presenciaram queda. Uma pessoa que viu o helicóptero cair afirmou que uma das pás das hélices voou. "A hélice do helicóptero voou". "Não sei o que aconteceu com a cauda, mas ela simplesmente caiu", segundo Avi Rakesh contou à NBC News.

"Devido à queda de um helicóptero no rio Hudson, nas proximidades da West Side Highway e da Spring Street, haverá presença de veículos de emergência e atrasos no trânsito nas áreas ao redor", disse a corporação.

Acidentes anteriores no rio Hudson

Em 2016, um avião caiu durante uma celebração do Museu do Poder Aéreo Americano. O piloto morreu. Mergulhadores de resgate recuperaram o corpo de William Gordon, de 56 anos. Ele era natural de Key West, na Flórida. O veterano artista de shows aéreos foi lembrado como um piloto "extraordinário" e "respeitado nacionalmente".

Em 2019, um helicóptero caiu no rio Hudson logo após o reabastecimento. O piloto era a única pessoa a bordo no momento e sofreu ferimentos leves. Eric Morales,34, sobrevoava a água para chegar ao local onde costuma pegar passageiros quando o helicóptero começou a perder altitude por motivos desconhecidos a cerca de 15 metros do heliporto. O helicóptero caiu no rio, mas dispositivos de flutuação foram acionados para mantê-lo acima da água.

O acidente mais famoso foi o "Milagre no Hudson", em janeiro de 2009. Na ocasião, um avião atingiu pássaros logo após decolar do Aeroporto LaGuardia. O capitão Chesley "Sully" Sullenberger conseguiu pousar a aeronave no rio, salvando a vida de 155 passageiros e tripulantes.

Reportagem em atualização