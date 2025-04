Helicóptero cai no rio Hudson, diz polícia de Nova York

(Reuters) - Um helicóptero caiu no rio Hudson, perto da parte baixa de Manhattan, na tarde desta quinta-feira, informou o Departamento de Polícia de Nova York.

A ABC News disse que foram registradas fatalidades, citando fontes policiais.

Um porta-voz da polícia de Nova York disse que os barcos da polícia estavam ajudando nos esforços de resgate no Hudson, mas detalhes como quantas pessoas estavam a bordo não estavam imediatamente disponíveis. A CNN informou que pelo menos três pessoas foram resgatadas.

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) não comentou imediatamente, enquanto o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes disse que estava reunindo informações sobre o incidente.

Um vídeo do local do acidente mostrou vários barcos de emergência e da polícia circulando em torno de um trecho do rio onde o helicóptero estava submerso.

O acidente ocorreu no rio próximo ao bairro de Tribeca, na parte baixa de Manhattan. A polícia de Nova York disse que os moradores deveriam esperar veículos de emergência e demora no trânsito nas áreas próximas.

(Reportagem de David Shepardson)