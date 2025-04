Guia denuncia placa ilegal de recorde na Pedra da Gávea: 'Revoltante'

O guia turístico Marcos Rabello se revoltou ao encontrar uma placa metálica instalada no cume da Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, e publicou um vídeo sobre o caso, que já acumula mais de 650 mil visualizações.

O que aconteceu

"Revoltante", diz guia turístico. Ao UOL, Rabello disse que a placa foi instalada na última segunda-feira, embora comemorasse números do ano de 2008 de Flávio de Lemos Gondin da Fonseca. Após o guia publicar o vídeo que denuncia o ocorrido, outros guias subiram com ferramentas e retiraram a placa.

Placa mostra recorde inexistente, diz guia. Rabello afirma que conhece várias pessoas que já subiram a Pedra da Gávea mais rapidamente e mais vezes no mesmo dia. Para ele, a instalação é um desrespeito com outras pessoas que frequentam a trilha e com o próprio meio-ambiente: "O que difere eu jogar um lixo na trilha e colocar uma placa de metal?"

Não existe isso, gente. Imagina se chegar no topo de uma montanha, eu, Marcos Rabello, colocar uma placa lá porque subi em tal hora. Amanhã, o Gustavo de não-sei-o-quê coloca uma outra placa. E amanhã o José da Silva coloca outra placa. Não dá. Marcos Rabello

Multa pode chegar a R$ 10 mil por instalação. Em nota, a administração do Parque Nacional da Tijuca afirmou que "o vandalismo, como pichação e instalação de estruturas não autorizadas dentro da UC, são expressamente proibidos e constituem infração ambiental, sujeita a multas que variam de R$ 500,00 a 10.000,00".

Homenageado por placa não foi encontrado. A reportagem tentou contato com Flávio de Lemos Gondin da Fonseca ou com a "Equipe Mulambo", nome que também aparece na placa, mas não encontrou nenhum dos dois. Este espaço segue aberto para manifestação.