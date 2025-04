Líder do PT diz que cobrará partidos aliados a desistirem de PL da anistia

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ), afirmou que vai cobrar os ministros e as lideranças que fazem parte da base do governo e assinaram o requerimento de urgência do projeto que anistia os presos em 8 de Janeiro.

O que aconteceu

Liderança do PL diz ter 253 assinaturas. São necessárias 257 rubricas para que o pedido seja apresentado no plenário. Apoios incluem assinaturas do MDB, União Brasil e PSD, que possuem ministérios no governo Lula. Apesar disso, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), não é obrigado a incluir o requerimento de urgência na ordem do dia.

PL mudou estratégia para pautar o projeto. O líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), começou a colher assinaturas individuais para levar o tema ao plenário sem necessidade de um acordo no colégio de líderes. O movimento foi motivado pela falta de apoio das lideranças do centrão que ficaram irritadas com o "blefe" do deputado, que passou semanas dizendo que já tinha o endosso das siglas.

Líder do PT defende diálogo para definir quem está ou não com o governo. Na avaliação de Lindbergh, o projeto coloca o país em uma "crise institucional".

Momento é bom para quem quer desembarcar do governo, avalia líder do PT. Lindbergh considera "absurdo" que pessoas com funções importantes no governo apoiem a proposta.

Manifestação na Paulista foi visto como tática política. O ato bolsonarista em São Paulo foi usado para pressionar o Congresso, após mobilizações esvaziadas no Rio de Janeiro. Parlamentares como Bia Kicis (PL-DF) disseram que a manifestação é essencial para dar força ao tema da anistia.

Governadores aliados são peça-chave. Sóstenes também citou apoio dos governadores Ronaldo Caiado, de Goiás (União Brasil); Romeu Zema, de Minas Gerais (Novo); Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo; e Wilson Lima(União Brasil), do Amazonas, para alcançar o número de assinaturas.

Anistia não é prioridade para a Câmara. Apesar da pressão da bancada bolsonarista, o presidente da Câmara, Hugo Motta, tem priorizado outras pautas, como a lei de reciprocidade e a isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil. Lideranças partidárias também mostraram pouco apoio.

Tudo bem quem é a oposição estar assinando um projeto como esse, mas quem é governo, assinar um projeto como esse, que é um projeto que coloca o país numa crise institucional, não é um projeto razoável. Então eu, como líder do PT, quero dialogar com o governo, falar com os ministros, falar com tudo, porque eu acho que tem que haver uma ordem unida.