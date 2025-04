Governo dos EUA encomenda estudo para determinar causas da 'epidemia' de autismo

As autoridades dos Estados Unidos conduzem um estudo em larga escala para determinar as causas da "epidemia" de autismo e os resultados serão divulgados nos próximos meses, anunciou o secretário da Saúde, Robert F. Kennedy Jr., nesta quinta-feira (10).

"Lançamos um grande esforço de testes e pesquisas que envolverão centenas de cientistas do mundo todo", disse Kennedy em uma reunião de gabinete televisionada e presidida pelo presidente, Donald Trump.

"Até setembro, saberemos o que causou a epidemia de autismo. E poderemos eliminar essas exposições", acrescentou.

Segundo Kennedy, a prevalência do autismo aumentou drasticamente nas últimas décadas.

"As taxas de autismo aumentaram; de acordo com nossos números mais recentes, acreditamos que serão de um caso a cada 31, em comparação com um a cada 10 mil quando eu era criança", disse ele, sem oferecer mais detalhes ou citar a fonte dos números.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA estimam atualmente que a taxa de autismo infantil nos Estados Unidos é de um a cada 36.

"Essa é uma estatística horrível e deve haver algo artificial que causa isso", disse Trump.

Kennedy, outrora um renomado advogado ambientalista que denunciava os negacionistas das mudanças climáticas como traidores, promoveu nas últimas duas décadas teorias da conspiração que vinculavam as vacinas infantis ao autismo e inclusive questionavam se os germes causam doenças.

© Agence France-Presse