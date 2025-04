Gata volta para casa 3 meses após fugir em cidade a 170 km de distância

Uma gata que ficou desaparecida por três meses voltou para casa após fugir em uma cidade a 170 km de distância de onde vivem seus tutores.

O que aconteceu?



Elanne Aguiar e o marido, Jeison Oliveira, estavam viajando com a gata Faísca para visitar parentes em 23 de dezembro do ano passado, quando fizeram uma parada em um posto de combustíveis próximo a Guaraí (TO), a 170 km de Palmas (TO), onde residem. A parada ocorreu para que fosse trocada a fralda de Faísca, que nasceu com atresia anal e, por isso, necessita de cuidados especiais.

Porém, durante a parada, Faísca se assustou e acabou fugindo. Elanne e Jeison procuraram pela gata durante horas, mas não conseguiram localizá-la. Segundo Elanne, a administração do posto não deu a devida importância à situação.

Somente uma funcionária, chamada Fernanda, anotou nosso contato para avisar caso a Faísca aparecesse, e tivemos de seguir viagem antes que escurecesse. Ellane Aguiar

No retorno, eles passaram novamente pelo posto, procuraram pelas redondezas, mas não encontraram Faísca. Diante dos problemas de saúde da gata, Elanne julgou ser difícil que ela continuasse viva.

Quatro dias depois, já sem esperanças, Elanne fez uma publicação no Instagram se despedindo de Faísca.

Porém, mais de três meses depois, a surpresa: na segunda-feira, Elanne recebeu uma ligação da veterinária informando que Faísca havia sido encontrada. Alunos da Universidade Federal do Tocantins (UFT) encontraram a gata no campus, debilitada, e acionaram um veterinário de outra univerisade de Palmas, a Ulbra. Diante das características do animal, o profissional acreditou se tratar de Faísca.

Eu não acreditei, fiquei surpresa! Não sabia o que fazer, liguei para o meu marido, que ficou perplexo!

Faísca foi encontrada debilitada, com uma fratura na coluna. A princípio, aparentava estar um pouco desorientada e mais magra, mas reconheceu rapidamente a casa, os tutores e a irmã.

Como ela voltou?

Mas o grande mistério é: como Faísca voltou até Palmas após fugir a 170 km da capital do Tocantins? Elanne não acredita que ela tenha retornado caminhando, e sim que tenha sido trazida em algum tipo de condução. No entanto, isso seguirá sendo o grande ponto de interrogação sobre o improvável retorno.

Ninguém sabe dizer. O próprio veterinário disse que gostaria de ser o Dr. Dolittle para perguntar a ela o que foi que viveu.

Apesar da dúvida, o que importa para toda a família é que Faísca está em casa, em recuperação, novamente com a família.