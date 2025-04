Frasle Mobility prevê investimentos de R$170 mi a R$210 mi em 2025

(Reuters) - A companhia de autopeças Frasle Mobility anunciou nesta quinta-feira que deve aportar até R$210 milhões em investimentos orgânicos este ano, ao divulgar suas projeções anuais para o mercado.

A empresa, antiga Fras-Le, disse que prevê investimentos de R$170 milhões a R$210 milhões em 2025, citando manutenção e conservação de ativos, sua subestação de energia em Joinville (SC) e automação logística no seu centro de distribuição em Extrema (MG).

A Frasle também espera registrar faturamento líquido consolidado entre R$5,7 bilhões e R$6,1 bilhões este ano, de acordo com seu fato relevante, e margem Ebitda entre 17% e 21% no período. No mercado externo, a companhia espera receitas entre US$500 milhões e US$540 milhões em 2025.

A Frasle é controlada da fabricante de implementos rodoviários e componentes para veículos Randon S.A., que também divulgou seu guidance para o ano nesta quinta-feira.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)