FMI: Crescimento da Espanha deve permanecer significativamente acima do restante da UE

A economia espanhola tem apresentado um forte desempenho e espera-se que o crescimento permaneça significativamente acima da média da União Europeia no curto prazo, antes de desacelerar gradualmente à medida que o envelhecimento demográfico se intensifica, afirma uma Declaração Conclusiva do Fundo Monetário Internacional (FMI) publicada hoje.

Em relação às políticas fiscais, dada a dívida ainda alta e a forte posição cíclica da economia, é necessário antecipar o ajuste planejado pelas autoridades, fortalecer a estrutura fiscal nacional e adotar medidas favoráveis ao emprego, diz o FMI.

Uma Declaração Conclusiva descreve as conclusões preliminares do corpo técnico do FMI ao final de uma visita oficial do corpo técnico, na maioria dos casos a um país membro. As missões são realizadas como parte de consultas regulares (geralmente anuais) nos termos do Artigo IV do Convênio Constitutivo da organização.