Fávaro: renegociação de dívida de produtor rural gaúcho não será generalizada

Brasília, 10 - O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que a renegociação das dívidas de crédito rural dos produtores do Rio Grande do Sul não será generalizada. "O manual do crédito rural será aplicado, mas não será uma medida para todos. Será uma medida individual, de acordo com a capacidade de pagamento do produtor", disse Fávaro, ao deixar, na quarta-feira, 9, o Ministério da Fazenda, após reunião com o ministro Fernando Haddad.Fávaro esclareceu que o manual de crédito rural já prevê renegociação de dívidas em casos específicos, com 8% do volume podendo ser destinado à renegociação. "Se um determinado produtor teve problema com a safra, será analisada sua capacidade de pagamento e será renegociado para um ano, dois anos, três anos, quatro anos para pagar", explicou Fávaro. "Caso a caso, todos serão atendidos, mas não serão tomadas medidas generalizadas", refutou o ministro.O socorro aos produtores gaúchos com a renegociação dos débitos é estudado pelo governo após a safra de grãos deste ano ser prejudicada, simultaneamente após as perdas das lavouras pela tragédia climática do ano passado. Entidades representantes do agronegócio gaúcho solicitaram ao Executivo a renegociação das dívidas e linhas emergenciais de crédito para capitalização dos produtores.A reportagem apurou que a pasta aguarda o detalhamento do endividamento dos produtores rurais do Estado, solicitado às instituições financeiras, para mensurar o volume e nível de gravidade das dívidas.