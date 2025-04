Dupla Hamilton-Leclerc, da Ferrari, confia numa reação da equipe no GP do Bahrein

Após um início de temporada fraco, a Ferrari, com seus dois pilotos Lewis Hamilton e Charles Leclerc, tentará acertar seu rumo no GP do Bahrein que será disputado neste fim de semana.

Com a exceção da vitória de Hamilton na corrida sprint do GP da China, a 'Scuderia' ainda não conseguiu brilhar nesta temporada: o quarto lugar de Leclerc no Japão no último fim de semana foi seu melhor resultado.

O piloto monegasco está confiante de que as novas configurações e o calor do circuito de Sakhir serão seus aliados. Altas temperaturas podem prejudicar as McLarens de Lando Norris e Oscar Piastri, e a Red Bull do atual tetracampeão mundial Max Verstappen, os três pilotos em melhor fase no Mundial.

"Temos algumas peças novas que espero que nos ajudem a diminuir um pouco essa diferença", disse Leclerc nesta quinta-feira. O piloto de 27 anos admitiu que a equipe está "decepcionada" ao ver que outras escuderias fizeram mais progresso do que eles em termos de resultados.

Hamilton, por sua vez, disse que os engenheiros na sede da Ferrari em Maranello "têm trabalhado muito para trazer melhorias".

Sobre sua adaptação aos novos empregadores italianos após doze anos na Mercedes, Lewis Hamilton, de 40 anos, destacou "a energia" na Ferrari. "Acho Maranello incrível. Estou desfrutando muito ir lá toda semana, vendo cada vez mais a magia das pessoas e entendendo cada vez mais a cultura".

Apesar disso, o piloto britânico reconheceu que o nível de seu italiano "ainda não é muito bom".

