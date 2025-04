Xi Jinping mostra que não irá ceder a 'bullying' de Trump, diz professor

A China, governada por Xi Jinping, mostrou ao mundo nesta semana que não deve ceder ao bullying praticado pelo governo de Donald Trump, avaliou o professor de relações internacionais Carlos Gustavo Poggio no UOL News, do Canal UOL.

A China tem, hoje, muitas condições de enfrentar os Estados Unidos do que tinha durante o primeiro mandato de Trump. Por ter um déficit muito grande, a gente pode achar que a China sairá perdendo. Não, a China não perderá tanto quanto os Estados Unidos. A China pode perder dinheiro, é verdade, mas para os Estados Unidos vão faltar produtos muito difíceis de serem substituídos.

Numa democracia, o Trump vai começar a sentir essa pressão de todos os lados (imprensa, Congresso, empresários etc). O Xi Jinping, por comandar uma autocracia, talvez terá muito mais condições de aguentar o tranco dessa guerra comercial. O Trump, nesta semana, piscou [primeiro] e está acuado, porque ele encontrou um adversário à altura. O Xi Jinping demonstrou que não vai ceder ao bullying de Trump. Carlos Gustavo Poggio, professor de relações internacionais

Na terça, dia 1º, Trump anunciou um "tarifaço" global sobre impostos cobrados das importações, com outros produtos brasileiros sendo taxados em ao menos 10%. A data foi nomeada pelo republicano como o "dia de libertação". À China, os americanos aplicaram uma tarifa de 34%. Como resposta, o governo de Xi Jinping anunciou a mesma porcentagem sobre os produtos importados dos Estados Unidos.

Na segunda, o presidente dos EUA reagiu e aplicou uma tarifa adicional de 50% em cima das taxas já impostas anteriormente ao país asiático. Com isso, os produtos chineses podem receber uma tarifa de até 145% para entrarem nos EUA. Novamente, como resposta, a China também elevou para 84% a carga tarifária aos produtos americanos importados.

Além da China, o Canadá e a União Europeia também reagiram com retaliações aos Estados Unidos. Após pressão de Bolsas e investidores, Trump recuou e fixou a tarifa de 10% para os países, com exceção dos chineses, por um prazo de 90 dias.

Ao Canal UOL, Poggio criticou como as ações estão sendo tomadas por Trump.

O presidente do país não pode determinar de quem o seu povo quer comprar ou não. O presidente precisa criar condições para tomar as decisões, ou seja, moldar a estrutura de incentivos e benefícios, para que isso mude as escolhas que a população faz num determinado país.

Então, essa ideia de que tudo é você sentar e fazer um negócio, como se você estivesse negociando quem vai comprar o quê, ou adquirir a empresa de quem, isso não funciona nas relações internacionais. Carlos Gustavo Poggio, professor de relações internacionais

Sâmia: Glauber Braga pode ficar meses acampado se comparado ao caso Brazão

No UOL News, a deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP) afirmou que o marido, o deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ). pode ficar meses acampado nas instalações do Congresso Nacional.

Se a gente considerar o que aconteceu com Chiquinho Brazão [acusado de ser o mandante do assassinato de Marielle Franco], o prazo pode ser infinito. Ele [Glauber Braga] pode ficar meses, anos. Mas algo me diz que não vão ter a mesma calma com o Glauber. Eles devem acelerar o processo de algum modo. As nossas chances são poucas no Congresso. A gente sabe disso. Sâmia Bomfim, deputada e mulher de Glauber Braga

Braga anunciou ontem que fará greve de fome e ficará acampado após avançar o relatório que defendeu sua perda de mandato. Foram 13 votos pela cassação e cinco contra. Não houve abstenções. Ele disse que não vai se alimentar até o final do processo e vai permanecer nas dependências da Câmara.

O processo foi movido por quebra de decoro parlamentar. Segundo o partido Novo, autor da representação, Braga feriu o decoro ao expulsar das dependências da Câmara, aos chutes, um integrante do MBL (Movimento Brasil Livre) em abril de 2024.

Assista ao comentário no vídeo abaixo:

Maierovitch: Há exageros em empréstimos de aviões da FAB a ministros do STF

Há exageros (e abundantes!) em empréstimos de aeronaves da FAB (Força Aérea Brasileira) a ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), avaliou o jurista e colunista Wálter Maierovitch durante o UOL News.

As aeronaves neste caso são do Poder Executivo Federal. Cabe o exame? Cabe, sim. Pode essa cortesia ser negada? Sim, pode ser negada. Então há 'modus in rebus' [há medida nas coisas]. Mas têm, evidentemente, os exageros que são abundantes. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, o governo Lula (PT) passou a emprestar ao STF aeronaves da FAB, desde 2023, para viagens dos ministros da corte. Os nomes dos passageiros desses voos não são divulgados, e parte da lista é mantida sob sigilo pelo período de cinco anos.

No início de abril, o ministro Alexandre de Moraes usou uma aeronave da FAB para viajar de Brasília a São Paulo, um dia antes de ser flagrado acompanhando o jogo entre Corinthians e Palmeiras, válido pela final do Campeonato Paulista, em Itaquera. Na ocasião, o ministro alegou questão de segurança.

Assista ao comentário no vídeo abaixo:

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: