Dois torcedores morrem em tumulto no estádio e Colo Colo-Fortaleza é suspenso

Duas pessoas morreram nesta quinta-feira (10) durante um tumulto em que um grupo de torcedores tentou invadir o estádio Monumental do Colo Colo, em Santiago, para assistir à partida contra o Fortaleza, pela Copa Libertadores-2025, informaram as autoridades.

Pouco antes do início da partida, cerca de 100 torcedores tentaram entrar no estádio, provavelmente sem ingressos. A polícia interveio nesse momento para conter os torcedores e impedir seu acesso.

Durante a operação, ocorreu uma debandada que fez com que uma cerca caísse, esmagando as duas pessoas que morreram.

"O Ministério Público está investigando as causas da morte de duas pessoas. O que se sabe é que uma das grades esmagou esses dois jovens", disse o promotor Francisco Morales em entrevista coletiva.

Segundo Morales, "uma investigação está em andamento para determinar se um carro da polícia esteve envolvido na morte".

As autoridades não relataram mais feridos ou prisões até o momento.

Bárbara Pérez, irmã de uma das vítimas, uma jovem de 18 anos - relatou que uma viatura policial causou a morte ao passar por cima da cerca que já havia caído sobre sua parente.

"Ele a atropelou e a esmagou completamente. Ela chegou (ao hospital) sem sinais vitais. Ela veio com um ingresso na mão e seu documento de identidade", disse Pérez a repórteres do lado de fora do centro médico aonde sua irmã chegou morta.

A mídia local informou que a segunda vítima era um garoto de 13 anos, embora as autoridades não tenham confirmado oficialmente sua identidade.

Apesar dos incidentes, a partida começou às 20h00, horário local (21h00 de Brasília), mas aos 65 minutos de jogo, com o placar em 0 a 0, o árbitro uruguaio Gustavo Tejera ordenou a interrupção da partida após torcedores do Colo Colo invadirem o campo.

A Conmebol ainda não anunciou se a partida será oficialmente suspensa ou remarcada com portões fechados.

O jogo entre Colo Colo e Fortaleza era válido pela segunda rodada do Grupo E.

