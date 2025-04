Dia do Beijo: 8 produtos para deixar lábios macios e comemorar data

O Dia do Beijo é comemorado no próximo domingo (13), e investir em cuidados que deixam os lábios mais bonitos, hidratados e macios pode valer a pena.

O segredo para escolher o batom perfeito, por exemplo, é descobrir o tom que ressalta os lábios, sem esquecer da hidratação. Assim, não tem perigo de o beijo não combinar, seja ele mais empolgado ou mais recatado.

Confira a lista que preparamos para te ajudar a comemorar essa data:

Com efeito gloss, este hidratante labial tem ação reparadora e antioxidante e sabor de Fini Beijos.

A fórmula apresenta manteiga de cacau, para um alto poder de hidratação; não contém parabenos e conservantes.

Usar um esfoliante é a melhor maneira de se livrar daqueles pedacinhos de pele nos lábios que incomodam, machucam e atrapalham na hora de aplicar batom matte.

Basta aplicar com movimentos circulares e enxaguar em seguida.

Oferece cuidado intensivo para os lábios, com hidratação prolongada e óleos de origem natural em sua fórmula.

Tem textura cremosa, sabor de morango e brilho alaranjado.

Este batom possui uma textura cremosa e deixa os lábios mais hidratados.

Ainda apresenta uma alta pigmentação e um acabamento acetinado.

Contém vitaminas E e F, além de óleo de rícino.

Promete lábios mais macios, protegidos e rejuvenescidos.

Este gloss hidratante promete um efeito 3D nos lábios.

Com extrato de bidens em sua composição, promove bastante brilho.

Com vitamina E, previne o envelhecimento precoce dos lábios.

Promove hidratação que dura por horas.

Formulado com óleos de oliva e amêndoa doce.

Sem parabenos e ingredientes de origem animal, deixa os lábios mais nutridos e hidratados.

*Com informações de conteúdo publicado em 13/04/2022.

