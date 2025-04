Deputado Pedro Lucas Fernandes será novo ministro das Comunicações, diz Gleisi

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aceitou a indicação do deputado federal Pedro Lucas Fernandes (União-MA) para comandar o Ministério das Comunicações, disse nesta quinta-feira a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

Em rápida entrevista a jornalistas no Palácio da Alvorada, Gleisi disse que o deputado, atual líder do União Brasil na Câmara, pediu para assumir o cargo após a Páscoa.

O cargo ficou vago com a renúncia do antigo ministro, Juscelino Filho, que pediu demissão na terça-feira após ser denunciado ao Supremo Tribunal Federal (STF) pela Procuradoria-Geral da República (PGR) em uma investigação sobre desvio de recursos públicos por meio de emendas na época em que era deputado federal.

Uma fonte ligada ao União Brasil havia dito na própria terça-feira que o nome mais cotado para ocupar a vaga era do deputado Pedro Lucas.

A ministra das Relações Institucionais também afirmou aos jornalistas que Lula não falou nada sobre reforma ministerial nesta quinta-feira e que ele "está conversando com as forças". Desde o final do ano passado, há uma expectativa sobre possível mudança ministerial mais ampla, mas até agora o presidente preferiu fazer trocas pontuais.

Segundo Gleisi, a secretária-executiva Sônia Faustino Mendes comanda interinamente o Ministério das Comunicações.

(Por Ricardo Brito e Lisandra Paraguassu; Texto de Alexandre Caverni)