Deputada indígena é atingida por gás lacrimogêneo durante protesto

A deputada federal Célia Xakriabá (PSOL-MG) foi atingida por bombas de gás lacrimogêneo durante um protesto feito por indígenas hoje, em frente ao Congresso Nacional, em Brasília.

O que aconteceu

Polícia jogou bombas de efeito moral. Milhares de indígenas participaram da marcha, que faz parte do Acampamento Terra Livre, em Brasília. Segundo a deputada, a manifestação foi pacífica e a postura das forças de segurança foi desproporcional.

Célia Xakriabá recebeu atendimento médico na Câmara. Ela também registrou queixa no Departamento de Polícia Legislativa da Casa. A parlamentar afirma que, mesmo após se identificar como deputada, foi impedida de deixar o local da manifestação pelas forças de segurança.

"Mais uma vez, eu e meu povo somos vítimas do racismo", disse a deputada. "Fomos recebidos com gás de pimenta e bombas de efeito moral hoje, no gramado do Congresso. Uma marcha pacífica é recebida com extrema violência pelas forças que deveriam nos proteger."

A Secretaria de Polícia do Senado disse que foi necessário conter os manifestantes "devido ao avanço inesperado" em direção ao Congresso. "A Presidência do Congresso Nacional reforça seu respeito aos povos originários e a toda e qualquer forma de manifestação pacífica. No entanto, é indispensável que seja respeitada a sede do Congresso Nacional e assegurada a segurança dos servidores, visitantes e parlamentares", disse a secretaria, por meio de nota.

Em nota, a Câmara dos Deputados disse que os indígenas derrubaram gradis e invadiram o gramado do Congresso, rompendo a linha de defesa da Polícia Militar do Distrito Federal. "O acordo com o movimento indígena, era que os cerca de 5 mil manifestantes chegassem apenas até a Avenida José Sarney, anterior à Avenida das Bandeiras, que fica próxima ao gramado do Congresso. Mas, parte dos indígenas resolveu avançar o limite."

O movimento indígena nega. A Apib (Articulação Nacional dos Povos Indígenas) disse que o acesso ao gramado ocorreu de forma espontânea, sem qualquer ato de violência, depredação ou rompimento de barreira. " A Apib reforça o caráter pacífico e democrático da manifestação, que reuniu mais de 7 mil lideranças indígenas de diferentes povos de todo o país."