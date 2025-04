Cyrela tem alta em vendas e lançamentos no 1º tri

Por Patricia Vilas Boas

(Reuters) - A Cyrela reportou um aumento de 34% nas vendas do primeiro trimestre, excluindo permutas, na comparação com o mesmo período do ano passado, para R$2,1 bilhões, segundo sua prévia operacional divulgada nesta quinta-feira.

Os lançamentos do período totalizaram R$3,4 bilhões, um crescimento de 183% na comparação anual, com 18 empreendimentos lançados, contra 9 um ano antes, conforme documento ao mercado.

Considerando permutas, o valor geral de vendas dos lançamentos da construtora no trimestre subiram 186% ano a ano, para R$4,9 bilhões, enquanto as vendas totais contratadas tiveram alta de 41% na mesma comparação, para R$3 bilhões.

A Cyrela prevê divulgar suas demonstrações financeiras completas do trimestre em 15 de maio.