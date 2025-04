Justiça suspende eleição da Rede após disputa entre Marina e Heloísa Helena

O Congresso Nacional do partido Rede Sustentabilidade foi suspenso pela Justiça após denúncias de irregularidades em eleições estaduais internas e suspeita de irresponsabilidade com dinheiro público. Os grupos da ministra Marina Silva (AC) e da ex-senadora Heloísa Helena (AL) disputam o comando do partido.

O que aconteceu

A ação que levou à suspensão foi movida por aliados da ministra do Meio Ambiente. A decisão do desembargador Fábio Eduardo Marques, da 5ª Turma Cível do TJ-DFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios), cita dificuldades nas eleições estaduais do partido e a possibilidade de gastos de R$ 1 milhão com recursos públicos do fundo partidário na organização do congresso.

O partido passa por disputas internas pelo comando. Enquanto Marina apoia a chapa formada por Giovanni Mockus (SP) e Iaraci Dias (BA), a própria Heloísa Helena está na briga ao lado de Paulo Lamac (MG). O congresso que elegeria a nova direção partidária aconteceria entre 11 e 13 de abril.

O grupo de Marina entrou na Justiça alegando falta de transparência em relação aos delegados estaduais aptos a votar na eleição nacional. A candidatura de Mockus afirmou que não teve acesso à documentação exigida para fiscalização da eleição interna.

Hoje o partido é comandado por Heloísa Helena e Wesley Diógenes (CE). Eles são os porta-vozes do partido, que não tem presidente partidário —as candidaturas pela direção são sempre compostas por um homem e uma mulher. Iaraci Dias e Giovanni Mockus estão abaixo deles na estrutura do partido, como coordenadores. Já Paulo Lamac é coordenador de comunicação.

Segundo Heloísa Helena, advogados do partido tentam reverter decisão judicial. "Estamos trabalhando muito, organizando tudo para receber os delegados legitimamente eleitos que participarão do congresso", disse a ex-senadora.

A dirigente alega que os gastos previstos com o Congresso são regulares. "[São gastos] Com passagens, hospedagens, aluguel do local para mais de 300 delegados de todos os estados, inclusive comprando todas passagens dos delegados e hospedagens do grupo desse rapaz [Giovanni Mockus]", disse a porta-voz do partido.

Brigas em diretórios estaduais

Ao menos cinco estados registraram disputas judiciais anteriores. As ações questionam conferências partidárias da Rede em Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo.

Há denúncias de filiações feitas sem consentimento. Os filiados e delegados estaduais entraram com uma série de ações por ilegalidade nos pleitos eleitorais do partido nos congressos estaduais.

A Justiça havia determinado a entrega, até 9 de abril, dos documentos que comprovassem as filiações e conferências estaduais. Segundo aliados de Marina, os arquivos foram enviados de forma confusa e fora de ordem, o que impediu que fossem verificados adequadamente.

O que dizem os grupos opostos

Heloísa Helena afirmou que não vai desistir da disputa e que é alvo de preconceito dentro do partido. "É o típico comportamento preconceituoso de uma sociedade, onde se mistura de forma abjeta machismo, etarismo, mediocridade intelectual, psicofobia e, no caso em questão, muita e muita ganância", afirmou ontem em suas redes sociais.

Já Mockus disse que houve "mudança radical e atropelada das regras eleitorais internas". O aliado de Marina questionou a legitimidade dos resultados estaduais e classificou os gastos de R$ 1 milhão para a realização do congresso como "inaceitáveis".