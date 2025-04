Chelsea e Betis ficam perto das semifinais da Conference League

O Chelsea, grande favorito ao título da Conference League, deu um passo gigante rumo às semifinais do torneio ao vencer, por 3 a 0, o polonês Legia em Varsóvia, pelo jogo de ida das quartas de final.

Tyrique George abriu o placar no início do segundo tempo (49') e o atacante Noni Madueke, que havia começado o jogo no banco de reservas, garantiu o triunfo com uma dobradinha (57' e 74').

O Betis derrotou o também polonês Jagiellonia por 2 a 0 em Sevilha.

O congolês Cedric Bakambu (24') e o jovem atacante espanhol Jesús Rodríguez (47') marcaram os gols da equipe espanhola, comandada pelo chileno Manuel Pellegrini, que busca disputar sua primeira semifinal em uma competição europeia.

Se o Betis avançar, enfrentará o vencedor do duelo entre o esloveno NK Celje e a Fiorentina em uma hipotética semifinal. A 'Viola' venceu o jogo de ida desta quinta-feira na Eslovênia por 2 a 1.

O zagueiro Luca Ranieri abriu o placar na Arena Petrol aos 27 minutos e o volante Rolando Mandragora ampliou no segundo tempo convertendo um pênalti (62'). O meio-campista francês Logan Delaurier-Chaubet diminuiu pouco depois, também cobrando uma penalidade máxima (68').

O austríaco Rapid Viena conseguiu um bom resultado ao vencer o sueco Djurgården fora de casa por 1 a 0 com um gol contra do meia Hampus Finndell.

A final da Conference League será disputada no dia 28 de maio no Stadion Wroclaw, na Breslávia, na Polônia.

-- Resultados dos jogos de ida das quartas de final da Conference League:

Legia Varsovia (POL) - Chelsea (ING) 0 - 3

Betis (ESP) - Jagiellonia Bial. (POL) 2 - 0

NK Celje (SLO) - Fiorentina (ITA) 1 - 2

Djurgården IF (SWE) - Rapid Viena (AUT) 0 - 1

