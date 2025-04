Bolsas de NY voltam a fechar em queda com perdas generalizadas entre as 'Mag 7'

As bolsas de Nova York voltaram a fechar em queda nesta quinta-feira, 10, devolvendo parte dos ganhos da quarta-feira, após a confirmação de que as tarifas dos Estados Unidos sobre importações chinesas somam 145%, e não 125%, como havia sido anunciado pelo presidente Donald Trump. Os destaques negativos do pregão foram as ações das "Sete Magníficas", que lideraram o rali histórico da quarta-feira.

O Dow Jones caiu 2,50%, aos 39.593,44 pontos; o S&P 500 recuou 3,46%, aos 5.268,05 pontos; e o Nasdaq teve queda de 4,31%, aos 16.387,31 pontos. Os dados são preliminares.

Liderando as perdas das "Mag 7", a ação da Tesla caiu 7,3% após disparar mais de 23% na quarta-feira - maior ganho porcentual diário da fabricante de veículos elétricos desde 9 de maio de 2013.

A pausa nas tarifas anunciada por Trump foi bem recebida pelo CEO Elon Musk, que é contrário ao tarifaço e chegou a dizer, no fim de semana, que os EUA e a Europa deveriam formar uma zona de livre comércio.

Já a Nvidia caiu 5,9% depois que a fabricante de chips de inteligência artificial fechou a quarta-feira com alta de 19% e ganho US$ 439,9 bilhões em valor de mercado - o maior ganho diário em valor de mercado já registrado por qualquer empresa, segundo dados da Dow Jones Market Data.

Uma reportagem da NPR afirmou que a Casa Branca suspendeu seus planos de impor novas restrições à venda dos chips de H20 da Nvidia após o CEO Jensen Huang participar de um jantar com Trump e prometer mais investimentos em centros de dados de IA nos EUA.

A fabricante de chips Advanced Micro Devices (AMD) também caiu 8,4% depois de quase 24% na sessão anterior.

Na mesma direção, a ação da Apple recuou 4,2% depois de saltar 15% na quarta-feira. A Apple fabrica a maioria de seus iPhones na China por meio Foxconn, o que significa que os preços de produtos como iPhones e MacBooks aumentarão substancialmente caso as tarifas contra a China sejam mantidas.

A Microsoft, que na quarta havia subido 10%, caiu 2,34%. O analista Dan Ives, da Wedbush, reduziu seu preço-alvo para a ação, de US$ 550 para US$ 475, e disse que "infelizmente, o jogo de pôquer das tarifas adiciona um alto nível de incerteza de curto prazo para qualquer empresa com cadeias de suprimentos ou custos atrelados à China".

*Com informações da Dow Jones Newswires