Avião da American Airlines é atingido no solo por outro avião em Washington; não há feridos

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - Um avião da American Airlines que transportava pelo menos três membros do Congresso Washington foi atingido, na pista de taxiamento do Aeroporto Nacional Reagan, pela ponta da asa de outro jato da American Airlines, informou a Administração Federal de Aviação (FAA) nesta quinta-feira.

O voo 5490 da American Airlines, um Bombardier CRJ 900 com destino a Charleston, Carolina do Sul, atingiu o voo 4522 da American, um Embraer E175 com destino ao Aeroporto John F. Kennedy, em Nova York, informou a FAA. Não houve registro de feridos.

O deputado Josh Gottheimer, democrata de Nova Jersey, disse em mídia social que estava no voo para Nova York quando o incidente ocorreu, enquanto esperava para decolar na pista.

O mais recente acidente no Aeroporto Nacional Reagan deve intensificar o escrutínio sobre como o tráfego aéreo é tratado no aeroporto próximo a Washington, que tem a pista de pouso mais movimentada dos EUA.

A FAA vai investigar o caso. A American disse que as duas aeronaves taxiaram até o terminal e foram retiradas de serviço para serem inspecionadas por equipes de manutenção.

Os passageiros serão embarcados em aeronaves substitutas para continuar suas viagens, acrescentou a American. Havia 76 passageiros e quatro tripulantes no voo para a Carolina do Sul e 67 passageiros e quatro tripulantes no voo para Nova York.

As operações no Reagan estão sob intenso escrutínio desde a colisão fatal ocorrida em 29 de janeiro entre um jato regional da American Airlines e um helicóptero do Exército, que matou 67 pessoas. Isso levou a FAA a impor restrições permanentes ao tráfego de helicópteros perto do aeroporto.

A FAA disse nesta semana que instalou uma nova equipe de gerenciamento para supervisionar o controle de tráfego aéreo no Reagan.

(Reportagem de David Shepardson)