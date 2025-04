Argentina renova swap de US$5 bilhões com a China e aguarda FMI

Por Kylie Madry

(Reuters) - A Argentina renovou por mais um ano uma linha de swap ativada de US$5 bilhões com a China, informou o banco central do país nesta quinta-feira, reforçando as reservas internacionais cada vez menores.

Em breve mais recursos do Fundo Monetário Internacional (FMI) poderão entrar.

A Argentina mantém há muito tempo uma linha de swap de US$18 bilhões com a China, embora a parte ativada de US$5 bilhões estivesse programada para ser encerrada em junho. A linha ativada será renovada integralmente até meados de 2026.

A renovação da linha de swap com a China permitirá que o banco central argentino proteja-se contra riscos, à medida que faz a transição para "políticas monetárias e cambiais consistentes e sustentáveis", em meio a um ambiente global difícil, disse a autoridade monetária em comunicado.

A Argentina poderá receber um desembolso ainda maior do FMI nos próximos dias. Espera-se que a diretoria da instituição com sede em Washington vote um acordo de empréstimo de US$20 bilhões à Argentina na sexta-feira, com um pagamento inicial de pelo menos US$8 bilhões.